Одной лапой на тот свет

20 овчарок балабановского предприятия «Монолит» оказались между жизнью и смертью!

На днях местная общественность оказалась встревожена сообщениями в социальных сетях о том, что сотрудники одной из организаций Балабанова готовятся усыпить два десятка кавказских овчарок.

Волонтеры и все неравнодушные люди сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить такого развития событий и спасти животных.

КРАЙНИЙ СРОК - 25 ЯНВАРЯ

Информация о том, что в связи с закрытием предприятия ООО «Монолит» там могут убить, а точнее, усыпить, 20 вполне здоровых и ухоженных псов, сразу вызвала огромный резонанс и повергла интернет-пользователей в шок. Расправиться столь бесцеремонно с братьями нашими меньшими, что служили тебе верой и правдой, - верх цинизма.

- Собаки находились при этом предприятии на охране. Как я поняла из разговора с ветврачом, они теперь никому не нужны, и от них решили избавиться. Страшно это было слушать, - написала в своем обращении балабановский волонтер Анна ПОНОМАРЕНКО.

По ее словам, у опытнейшего балабановского ветеринара и заведующей местной ветстанцией Любови АСТАХОВОЙ, к которой обратились представили организации с просьбой усыпить их овчарок, просто не поднялась рука совершить столь бесчеловечный поступок. Однако суть этого поста заключалась не в возмущении, а в призыве о помощи. Дело в том, что собак еще есть шанс пристроить до 25 января - даты, когда сотрудники «Монолита» будут уволены.

К решению вопроса тут же подключились волонтеры из обнинского «Нового ковчега». К ним посыпался просто шквал звонков из самых разных уголков России и даже из заграницы. Все интересуются ситуацией, спрашивают, чем можно помочь, просят дать контакты того самого предприятия. Хотя далеко не каждый готов взять животное непосредственно к себе.

- Я очень рада, что у нас оказалось столько неравнодушных людей. Правда, сложность заключается в том, что это сторожевые овчарки, и в квартиру их, естественно, никто не возьмет. Были бы это йорки, то мы бы их просто засунули в коробку и потом раздали, - рассказывает волонтер Екатерина ТЮСКОВА.

«Я НЕ КИЛЛЕР!»

На самом же балабановском предприятии нас заверили, что лишать собак жизни здесь никто не намерен, а телефон начальника охраны Степана Ивановича сейчас вывешен в интернете в тематических группах, и все желающие могут позвонить ему и договориться о том, чтобы приютить хотя бы кого-то из животных. Тем более что все они ухоженные, привитые, достаточно молодые (средний возраст собак составляет примерно 2 года) и к тому же раздаются совершенно бесплатно.

На момент нашего разговора у Степана Ивановича уже забрали пять собак, но телефон его практически не замолкает.

- Предприятие закрывается, и не будет больше платить рабочим и кормить собак. Григорий ФЕЛЬДМАН (директор ООО «Монолит». - Прим. ред.) дал нам указание пристроить их до 25 января, когда у нас все окончательно закроется. Никто собак усыплять не будет, поэтому мы их сейчас отдаем бесплатно, - отметил Степан Иванович.

Однако ветеринар Любовь Астахова, которая не один год лет занималась уходом за этими животными, лечила их и делала прививки, рассказывает иную версию событий, что развивались до того, как были преданы широкой огласке. По ее словам, Степан Иванович на днях ее просто ошарашил неожиданной просьбой.

- Он позвонил мне и говорит: нужно усыпить 20 кавказских овчарок. Фельдман дал ему неделю! Но я сказала, что не я киллер, чтобы усыплять молодых здоровых животных, и лучше усыплю самого Фельдмана, у меня рука не дрогнет, чем этих собак. Затем обратилась к Анне Пономаренко, и она написала про сложившуюся ситуацию в интернете, - рассказала Любовь Николаевна.

Несмотря на столь сжатые сроки, волонтеры не теряют надежды спасти всех овчарок, однако успеть пристроить до 25 января больше десятка огромных сторожевых псов - не самая простая задача. И кто даст гарантию, что на предприятии к тому моменту не найдут другого, более сговорчивого ветеринара.

- Я давно занимаюсь подобными проблемами, и у меня больше десятка подобранных кошек и собак, но с такой ситуацией я еще никогда не сталкивалась. В человеческое понимание это вообще не укладывается. Они ведь тоже живые, и как можно одним махом решить, чтобы в течение семи дней их просто не стало? - возмущается Анна Пономаренко.

Впрочем, до озвученной даты осталось совсем немного времени, поэтому уже совсем скоро мы узнаем, чем закончится эта история и обязательно об этом расскажем. Руководителям же балабановского предприятия «Монолит» нужно помнить про то, что жестокое обращение с животными карается в нашей стране законом.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «SOS!»