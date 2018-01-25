Поисковики просят принять региональный закон об увековечивании памяти погибших в годы войны

В Законодательном Собрании Калужской области под председательством депутата Олега КОМИССАРА прошло совещание по вопросам развития поискового движения.

В его работе приняли участие первый заместитель председателя областного парламента Александр ЕФРЕМОВ, депутат Наталья ЛОГИЧЕВА, почетный гражданин Калужской области, редактор «Книги памяти» Татьяна РОМАНОВА, руководители поисковых отрядов, а также представители министерства образования области.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОИСКА

Открывая совещание, Олег Комиссар подчеркнул, что даже спустя более 70 лет после окончания Великой Отечественной войны на полях сражений остаются тысячи непогребенных останков. Огромное количество людей не знают о судьбах своих родных и близких. Это делает поисковую работу особенно актуальной.

Он рассказал, что 2018 год - юбилейный для всего поискового движения. 30 лет назад оно приобрело свою первую организованную форму. Причем произошло это в Калуге. Именно здесь в 1988 году прошел I Всесоюзный сбор, на котором был сформирован координационный совет поисковых отрядов.

Отмечалось, что область активно готовится к этой праздничной дате. Большой интерес к работе поисковых объединений проявляет молодежь. Этот тезис подтвердил молодой поисковик из отряда им. М.П. Краснопивцева Константин ЮШКОВ, который высказал общее мнение о том, что сегодня необходимо проводить работу по совершенствованию законодательства, регламентирующего поисковую работу. Предыдущий региональный закон был принят еще в 2000 году.

- Нужен закон, который помог бы защитить захоронения от вандализма. Нужно четко определить правила поисковой деятельности, - подчеркнул Константин Юшков.

РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Олег Комиссар проинформировал, что в Законодательное Собрание уже обратился областной организационный комитет «Победа» с просьбой актуализировать региональный закон. В итоге была создана рабочая группа, которая проанализировала законодательство и изучила опыт других субъектов.

На совещании было принято решение подготовить актуализированный закон, регламентирующий поисковую деятельность. Поисковики единогласно поддержали эту инициативу, высказав ряд конкретных предложений.

В частности, поднимался вопрос согласования поисковых работ с археологическим комитетом, ведь за нарушение культурного слоя предусмотрена ответственность. Елена БОРИСОВА, представляющая отряд «Беспокойные сердца», высказала предложение о том, что нужно ограничить проведение хозяйственных работ в местах, где велись масштабные боевые действия. Неуважительно по отношению к останкам, по словам поисковиков, зачастую поступают и дорожные рабочие, а также лесорубы. Поступили и другие предложения.

Подводя итог обсуждения, Олег Комиссар поблагодарил поисковиков за конструктивную работу и призвал направлять свои предложения по будущему закону в адрес областного парламента на официальный сайт.

Рабочая версия законопроекта размещена на сайте Законодательного Собрания в разделе «События» - «Народный закон».

Наталья ГРИДИНА

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