25.01.2018

Овчарки балабановского предприятия, которым грозило усыпление, оказались пристроены



Как мы писали ранее, в связи с закрытием ООО «Монолит» возникла угроза усыпления 20 кавказских овчарок, охранявших это предприятие. Однако благодаря возникшему резонансу и активности волонтеров всех животных удалось спасти. По словам Екатерины ТЮСКОВОЙ, непосредственно занимавшейся поиском для собак новых владельцев, в начале этой недели с предприятия забрали последних двух овчарок.

Информацию о том, что все собаки теперь пристроены, нам подтвердил и начальник охраны «Монолита» Степан Иванович.

- По две собаки взяли два московских питомника. Остальных раздали людям - кому-то нужно охранять дачу, кому-то дом, - рассказал Степан Иванович.

Чтобы животные не попали в плохие руки, он записал имена и адреса всех, кто их забирал. Причем, как заверил нас Степан Иванович, на его предприятии усыплять собак никто не собирался, а слух об этом был запущен, чтобы поднять шум и привлечь внимание к этой ситуации неравнодушной общественности.

- Мне сказали, что через 10 дней предприятие закрывается, и чтобы успеть найти хозяев, я запустил «утку», - признался Степан Иванович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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Последнее обновление - 20:11 25.01.2018
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