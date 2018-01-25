Боровчане чаще всего жалуются на дороги и благоустройство

Заместитель главы администрации Боровского района по управлению делами Людмила СПИЧЕНКОВА подвела итоги по поступившим за прошлый год в администрации района и поселения обращениям жителей.

Так, по ее словам, всего зафиксировано 8011 заявлений. Из них 4904 - в администрацию Боровского района. Среди городских и сельских поселений лидером по этому показателю стал Боровск - сюда поступило 774 обращений. Затем идут Ермолино , СП Совьяки (504), Балабаново (444), совхоз Боровский (253), СП Ворсино (215), СП Кривское (155), СП Асеньевское (79).

Что касается обращений в районную администрацию, то 3734 (76%) из них связаны с оформлением земельных участков. Из остальных 1170 обращений 530 пришло из администрации губернатора, 108 - из калужских министерств, 27 - от уполномоченного по правам человека и т.д. В результате 339 заявлений было решено положительно, в 13 случаях был отказ, а также дано 874 аргументированных разъяснения и 44 обращения еще находятся на стадии рассмотрения.

Среди обращений, поступивших непосредственно от жителей Боровского района, за прошлый год наблюдается их увеличение в Ермолине, Боровске, совхозе Боровском, СП Асеньевское и уменьшение в Балабанове, СП Ворсино. В Кривском и Совьяках этот показатель остался на прежнем уровне.

Наибольшее количество жалоб в городские и сельские поселения связано со строительством и ремонтом дорог, эксплуатацией жилищного фонда и благоустройством, а также жилищными вопросами и т.д.

Глава Боровского района Илья Веселов попросил Людмилу Геннадьевну посчитать, сколько поступивших обращений из администрации губернатора не были сначала решены на уровне района.

- Зачастую бывает, что вопросы исключительно местного значения выходят на уровень губернатора и его заместителей, - подчеркнул Илья Борисович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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