25.01.2018

Автомобильных воров взяли на месте преступления



В Боровском районе полицейские завершили расследование уголовного дела по факту серии краж из автомобилей, которые на территории Балабанова совершила компания из трех молодых людей.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Боровскому району, криминальная компания перемещалась на личном автомобиле одного из подельников. На ней они подъехали к многоэтажному дому, во дворе которого были припаркованы автомобили. При помощи отвертки воры вскрыли багажник машины ВАЗ-20104, откуда похитили сабвуфер и автомагнитолу на общую сумму 5 тыс. рублей.

Далее в азарте компания прошлась еще по нескольким машинам, откуда добыла наборы гаечных ключей, автомобильные компрессоры, различные электроинструменты, шампура и решетки для жарки шашлыков, лестницу-трансформер, домкрат, автомагнитолы  и аккумулятор.

Прервал эту цепочку преступлений наряд полиции, проезжавший в это время мимо. Одного из подельников полицейские задержали на месте преступления, двух других, скрывшихся с добычей, нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Краденые вещи были изъяты в установленном законом порядке.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. Подозреваемые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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Последнее обновление - 20:11 25.01.2018
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