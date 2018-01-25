«Созвучная» ошибка ударила по имиджу ООО «Интерарм»

В конце 2017 года в администрации Боровского района состоялось совещание, посвященное укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. В рамках этой работы чиновники и представители правопорядка проводят беседы с руководителями предприятий, имеющих налоговые задолженности.

В январе это событие получило продолжение, в котором одно из предприятий, причисленных к «плохишам», попыталось восстановить свою репутацию.

Именно на той встрече районными специалистами были озвучены цифры долгов и низких зарплат, что, само собой, ставит неблаговидную печать на предпринимателей и предприятия. В число таковых попало и балабановское ООО МБК «Интерарм».

В частности, заведующая отделом экономического развития администрации Боровского района Светлана КОРШАКОВА упрекнула работодателя в том, что на его предприятии средняя зарплата ниже прожиточного минимума - меньше 10 тысяч рублей. Директор предприятия заявил, что это неправдивая информация, поскольку на его ООО средняя зарплата «около двадцати пяти тысяч». Участники комиссии указали, что такие сведения им предоставило Министерства труда Калужской области, но договорились позже уточнить: возможно, в расчетах была допущена ошибка.

Несмотря на то что в опубликованной после этого совещания статье «Долги отдают только трусы?» наш журналист рассказал, так сказать, о прении сторон, в редакцию позвонил представитель завода и заявил, что требует сатисфакции, поскольку теперь работники «Интерарм» ходят и показывают руководству нашу газету.

Вслед за этим в адрес редакции пришло письмо с уточнением средней зарплаты, которую получают сотрудники ООО МБК «Интерарм». Согласно предоставленным данным, этот показатель находится гораздо выше, чем было озвучено сотрудниками администрации Боровского района, но при этом и значительно ниже, чем представлял себе директор предприятия - 20 375 рублей. При этом уточняется, что самая низкая зарплата у тех, кто находится на почасовой оплате труда, составила минимум (в октябре 2017 года) 11246 рублей.

Позже и Светлана Коршакова признала, что произошла ошибка, и с зарплатой сотрудников в «Интерарме» все в порядке. С ее слов, казус случился по той причине, что название балабановского предприятия перепутали с другой созвучной организацией.

В общем, с одной стороны, выходит, что официальный представитель администрации на официальном совещании озвучил неверную информацию, хотя и не по своей вине. Но с другой, непонятно, с чего вдруг работники «Интерарм» ссылаются на «Неделю», если у них такие хорошие зарплаты?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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