25.01.2018

Евгений Гуров отчитается за «того парня»



В Боровском районе продолжаются отчеты перед общественностью глав местных администраций. На предстоящей неделе настанет очередь предстать перед жителями и ответить на интересующие их вопросы руководителя администрации Ермолина Евгения Гурова.

Мероприятие состоится 30 января в 17:00 в ДК «Полет». Для совсем недавно вступившего на пост градоначальника Евгения Александровича это будет первое подобное мероприятие. Причем отчитываться ему придется не только за себя, но и за работу его предшественника Олега ЗАПОЛЬСКОГО. Впрочем, Гуров работает в местной администрации далеко не первый год, поэтому с данной задачей должен справиться вполне уверенно.

Другие статьи из рубрики «Власть»

Даешь отчет в глобальную паутину!

«Чертова» дюжина

Боровские главы администраций отчитаются перед жителями района

Контрольно-счетный орган Балабанова составил план проверок

Ермолинцы вновь замахнулись на районный «кошелек»

Битва за мандат
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 20:11 25.01.2018
25
января
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление