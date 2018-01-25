Евгений Гуров отчитается за «того парня»

В Боровском районе продолжаются отчеты перед общественностью глав местных администраций. На предстоящей неделе настанет очередь предстать перед жителями и ответить на интересующие их вопросы руководителя администрации Ермолина Евгения Гурова.

Мероприятие состоится 30 января в 17:00 в ДК «Полет». Для совсем недавно вступившего на пост градоначальника Евгения Александровича это будет первое подобное мероприятие. Причем отчитываться ему придется не только за себя, но и за работу его предшественника Олега ЗАПОЛЬСКОГО. Впрочем, Гуров работает в местной администрации далеко не первый год, поэтому с данной задачей должен справиться вполне уверенно.

Другие статьи из рубрики «Власть»