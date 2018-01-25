25.01.2018

Боровским выпускникам предлагают стать прокурорами



В соответствии с поручением прокуратуры Калужской области прокуратурой Боровского района проводится работа по подбору кандидатов в  абитуриенты для направления их на учебу в ФГКОУ ВО «Академия  генеральной прокуратуры  Российской Федерации», ФГКОУ ВО «Саратовская государственная юридическая  академия», Санкт-Петербургский юридический  институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФГКОУ ВО «Московский государственный  юридический  университет  им. О.Е. Кутафина».

При отборе предпочтение отдается лицам, желающим  проходить службу в органах прокуратуры и годным по состоянию здоровья к данной службе, обладающим необходимыми деловыми и личными качествами, прошедшим военную службу, имеющим стаж работы, обучающимся в кадетских,  гуманитарных и иных  специализированных классах, окончившим школу (претендентам)  с золотой  или серебряной  медалью,  победителям городских и районных  олимпиад по праву и обществознанию. Каждый абитуриент обязан пройти психологическое тестирование в прокуратуре Калужской области с целью определения его профессиональной пригодности к прохождению службы в органах прокуратуры.

Предварительную информацию о желании получить направления на учебу необходимо представить в прокуратуру района до 06 февраля 2018 года.

Кандидаты в абитуриенты должны представить в прокуратуру Боровского района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13) не позднее 11 апреля 2018 года учетно-характеризующие документы: копию документа, удостоверяющего личность, гражданство; копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имена, отчества (если изменялись);  оригинал или копию документа об образовании; оригинал или копию свидетельства о сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, русскому языку и истории (при наличии); автобиографию;  характеристику с последнего места учебы, работы или военной службы;  медицинскую справку по форме 086/у; справки из наркологического и психоневрологического диспансеров; заключение специалиста-психолога о профессиональной пригодности кандидата; 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3×4 см; документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение.

К заявлению о приеме могут быть также приложены документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются в порядке, установленном Правилами приема на обучение, и иные документы, представление которых отвечает интересам поступающего.

За дополнительной информацией обращаться к старшему помощнику прокурора района Изотенковой Марине Эдуардовне по телефону: 4-32-00.

Прокурор Боровского района,

старший советник юстиции

Александр ЕГОРОВ

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Последнее обновление - 20:11 25.01.2018
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