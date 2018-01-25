25.01.2018

Сергей Судаков назвал балабановскую молодежь «потребителями»



В Балабанове сразу после новогодних праздников начали заливать городские катки. Всего их четыре, и расположены они в разных микрорайонах. На сегодняшний день Центр физкультуры и спорта подготовил три коробки для игры в хоккей и массовых катаний на коньках. По информации директора спортивного учреждения Павла БУРЦЕВА, в минувшие выходные на самом лучшем катке города, расположенном в микрорайоне ул. Гагарина, побывали более семидесяти горожан.

Однако подобный интерес к катанию вовсе не означает, что горожане, в частности  молодежь и подростки, составляющие основную массу посетителей, готовы принять участие в очистке льда от снега. Это обстоятельство возмутило главу города Сергея СУДАКОВА, который, вспомнив свою молодость, отметил, что раньше дети и родители сами чистили катки, а теперь все ждут, пока это за них кто-то сделает.

- Воспитываете потребителей! В ваших секциях тренируются крепкие ребята, привлекайте их на очистку льда, - посоветовал Сергей Алексеевич директору ЦФиС.

Воспользуется ли таким предложением Павел Бурцев - неизвестно. Ведь, с одной стороны, использовать детский труд для решения муниципальных задач - дело опасное и преследуемое законом. Но, с другой, есть и моральная сторона, поскольку иногда для взрослых и крепких детишек балабановские катки чистят бабушки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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Последнее обновление - 20:11 25.01.2018
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