Никому ничего не скажу

В Балабанове никак не могут наладить диалог С ООО «КЭСК».

Второй год администрация Балабанова в тандеме с ООО «Калужская энергосетевая компания» работают над модернизацией теплового хозяйства города. Но несмотря на то, что это партнерство уже позволило городу решить многие проблемы отопления муниципалитета и снабжения его жителей горячей водой, наладить хорошие двухсторонние отношения пока никак не получается.

На этой неделе на тему обособленности КЭСК вновь заговорили в администрации города.

ШАГ ВПЕРЕД

С того момента, как МУП «КТС» отучили от муниципального бюджета и направили его по пути ликвидации, в городе начался новый этап жизни. С ним горожане ощутили совершенно иной уровень оказания услуг и практически забыли о том, что посреди зимы можно сутками кутаться в теплые вещи, ожидая, когда сотрудники муниципального теплового предприятия устранят многочисленные порывы на теплопроводе.

Благоприятствовали этому строительство новых котельных и замена труб. Однако работы еще не завершены, а потому идеального функционирования такой системы, как тепловая, ждать не приходится.

На минувшей неделе в Балабанове случилось сразу несколько аварий. Однако не только они стали причиной обсуждения в белом доме. Главным, что побудило чиновников и частных коммунальщиков в очередной раз ткнуть пальцем в сторону ООО «КЭСК», стало отсутствие двустороннего общения как в критических ситуациях, так и в обычном рабочем процессе.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОВАЛ

- С пятницы по понедельник в городе случилось несколько аварий на системе отопления и горячего водоснабжения. Но обеспокоенность вызывает не только оперативность ремонтных работ, но и отсутствие информации от представителей КЭСК, - заявил в понедельник на планерке заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ.

По его словам, жители, оставшиеся в холоде и без горячей воды, оборвали телефон городской диспетчерской службы, пытаясь узнать, когда в квартиры вернутся столь необходимые зимой услуги. Однако ответить на это никто не смог.

- Диспетчер каждую минуту от звонков подпрыгивал, телефон красный был! А от КЭСК никакой информации о ходе работ и планах по их завершению. Пришлось лично выезжать на место аварии, чтобы убедиться, что там идут ремонтные работы, - возмутился куратор горхоза.

Однако слова Михаила Александровича сотрудники теплового предприятия услышать не смогли. Они в очередной раз проигнорировали такое мероприятие, как еженедельное рабочее совещание всех служб города. Да и правда, зачем тепловому концессионеру в разгар отопительного сезона участвовать в планерках и выстраивать работу с управляющими компаниями, обслуживающими жилфонд города?

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Стоит отметить, что своего отношения к партнерам по обеспечению балабановцев теплом местное представительство ООО «КЭСК» не меняет на протяжении всего времени работы в городе. Жалобы на отсутствие общения поступают от управляющих компаний регулярно. Вот и на этот раз директор УК «СЭЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО заявила, что работать с концессионером крайне тяжело.

- Я до сих пор не имею информации, какие дома переключены на новую котельную! Раньше такого никогда не было, все сведения по отопительному сезону поступали своевременно, - вспомнила добрым словом МУП «КТС» Рита Петровна.

Но, кроме оперативности в предоставлении информации, ничем иным в последние годы муниципальное тепловое предприятие не блистало. А потому на том же совещании его нынешнему руководителю Эльдару АБАСОВУ поставили крайний срок ликвидации МУП - конец 2018 года.

Что касается отношений с ООО «КЭСК», то их в очередной раз попробуют наладить путем переговоров в администрации города. Если же эта, ранее не приведшая ни к каким изменениям, мера вновь не возымеет эффекта, то чиновники обратятся к руководству «Калужской энергосетевой компании». Но сможет ли оно заставить своих представителей вовремя доносить информацию до диспетчерской службы, а, следовательно, до потребителей услуги, которые платят балабановскому концессионеру за отопление и горячую воду?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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