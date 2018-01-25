Тем же курсом

Вячеславу Парфенову рекомендовано «заострить внимание».

О том, каких успехов удалось добиться Балабанову за минувший 2017 год, Вячеслав ПАРФЕНОВ рассказывал в минувший вторник в полупустом зале. В былые времена подобный отчет проходил при куда большем наплыве слушателей. Однако на этот раз желающих покритиковать чиновников не оказалось вовсе. Лишь несколько вопросов из зала слегка разбавили приторный вкус происходящего.

ЦВЕТЫ АВТОРУ!

Стоит отметить, что свой отчет глава балабановской администрации назначил на вполне доступное время - 18.00. То есть горожане, желавшие как послушать, так и задать свои вопросы чиновнику, могли вполне воспользоваться этим шансом. Тем не менее, тех, кто пришел, так сказать, со стороны, оказалось совсем немного. Оттого и вопросов, заданных градоначальнику, было всего ничего.

Одна горожанка озвучила сразу три темы. Ее интересовало, почему в минувший сезон Балабаново так лихо проредили от зеленых насаждений? В ответ Вячеслав Парфенов рассказал о трудностях, которые ветви больших деревьев создавали во время ледяного дождя в прошлом году, а также о планах по строительству тротуара к школе №1. Все эти работы были согласованы с местными жителями, которые зачастую и выступали инициаторами такого «прореживания».

На вопрос, почему в городе нет морга, ведь раньше он был, и «очень хороший», отвечать пришлось главврачу ЦРБ Владимиру ЛОГУТЕНКУ. По его словам, старое здание перестало отвечать современным требованиям, и СЭС не выдала положительного заключения, позволяющего претендовать на лицензирование специфического объекта.

Не обошлось и без вопроса о тарифах. Жительница, представлявшая один из домов на ул. 50 Лет Октября, требовала объяснить: почему отопление их квартир вдвое выше, чем в соседнем доме? И хотя представитель ООО «КЭСК» тут же заявил, что все дело в счетчике, которого в «дорогом» доме нет, в этой ситуации еще разберутся позже.

В остальных случаях выступавшие граждане только нахваливали градоначальника за проделанную работу, которую они видят по всему городу. А особо проникшиеся даже подарили Вячеславу Викторовичу букет цветов, чем ввели его в смущение.

В целом работу белого дома горожане оценили на «хорошо», как, впрочем, и присутствовавший на отчете глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ. Но поскольку, как заметил председатель местной Думы Сергей СУДАКОВ, в подобных случаях предусматриваются только две оценки - «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», Вячеславу Викторовичу осталось лишь довольствоваться слабо характеризующим работу его команды показателем.

ПРОДОЛЖИТЬ И УГЛУБИТЬ

Комментарии Главы администрации Боровского района затянули официальное мероприятие еще на какое то время. За это время Илья Веселов успел не только напомнить собравшимся об основных успехах города за 2017 год, дать оценку отчету и самой работе команды Парфенова как хорошую, но и указал, на чем оратор должен «заострить внимание» на новом этапе.

Одной из основных задач для развития города Илья Борисович считает привлечение инвесторов, которые впоследствии увеличат налоговые поступления в бюджет. Кроме того, муниципалитету необходима стратегия развития, с помощью которой и самому городу будет проще расти, и администрации Боровского района помогать в нужном направлении.

Пока же свою помощь район уже пообещал в решении вопросов очистки реки Страдаловки, строительства надземного перехода через железную дорогу и прочим делам, над которыми администрация города уже работает.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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