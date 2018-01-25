Хорошист. Утомившему слушателей Антону Масняку поставили четверку с плюсом

Глава администрации СП совхоз Боровский Антон МАСНЯК на днях отчитался перед общественностью о проделанной за прошлый год работе. Несмотря на то что среди руководителей местных поселений ему выпало предстать перед жителями первым, уже сейчас можно точно сказать, что отчет Антона Александровича получился одним из самых подробных и доскональных.

РЕМОНТ ДОРОГ СОХРАНИТСЯ В ТОМ ЖЕ ОБЪЕМЕ

Пожалуй, не осталось ни одной детали, касающейся жизни поселения, которой Антон МАСНЯК не коснулся в ходе своего почти трехчасового выступления, а некоторые моменты он обговорил даже по несколько раз. Поэтому после того, как его речь подошла к концу, у собравшихся в основном было лишь одно желание - скорее пойти домой, тем более что практически все, что волновало людей, Антон Александрович подробно им «разжевал».

Началось же его выступление с приятной процедуры вручения местным активистам благодарственных писем и удостоверений сельских старост. Затем Масняк прошелся по каждому населенному пункту, рассказав о том, что там было сделано в ушедшем году и что планируется в этом.

Например, в совхозе Боровском за 2017 год проводился ремонт дорог на таких улицах, как Строительная, Мира, Центральная, Речная, Молодежная, Нагорная, Советская. Причем Антон Александрович пообещал не сбавлять масштабы данных работ и впредь. Так, в этом году должны привести в порядок еще 1000 погонных метров дорожного полотна. Также не будут сбавляться объемы грейдирования и очистки от снега.

Коснулся Антон Александрович и достаточно больной для жителей совхоза темы водоотведения. Здесь основные надежды он возлагает на созданный районный Фонд приоритетных проектов, в рамках которого уже выполнены предпроектные решения и техническое задание по строительству очистных сооружений.

Не менее актуальна проблема с водоотведением в деревне Кабицыно, где не первый год решается вопрос направления стоков на обнинские очистные сооружения. По словам Антона Масняка, дело в этом направлении успешно движется, и уже подписано соответствующее соглашение между администрациями Обнинска и Боровского района.

- На данном этапе уже полностью разработана и прошла необходимые согласования вся документация. Застройщиками проведено строительство сети напорной канализации протяженностью 2300 метров. Строительные мероприятия по запуску первой ветки напорной канализации обнинскими очистными уже завершены, - пояснил Антон Масняк.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Не забыл Антон Александрович упомянуть и о социальной программе, которая не только не уменьшится, но, наоборот, увеличится: мероприятий в местном Доме культуры будет больше, а в микрорайоне Молодежном, возможно даже, в ближайшее время откроется еще один кружок детского творчества.

Что касается планов поселения на текущий год, то основное внимание будет уделено развитию инфраструктуры.

- Мы продолжим ремонт наших дорог. В прошлом году была проведена огромная работа по реконструкции линий электропередач, и мы надеемся, что эти мероприятия продолжатся, поэтому будем делать большую ставку на взаимодействие с «Россетями». Также мы не забудем о благоустройстве. Не собираемся далеко отпускать и газовое хозяйство, - рассказал Антон Александрович.

Доклад Масняка оценили не только местные жители, но и присутствовавшие в зале глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ и руководитель администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ.

- Действительно, по некоторым важным направлениям совхозу «Боровский» удалось продвинуться. Причем именно по тем, которые не решались долгие годы, и сейчас сделан задел на их дальнейшее решение. В первую очередь это касается электроснабжения, - подчеркнул Илья Веселов.

А в завершение встречи руководители района попросили дать Антону Масняку оценку его деятельности на посту главы администрации. Жители сошлись на том, что это твердая четверка, причем с плюсом.

Константин ЕРЕМЕНКО

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