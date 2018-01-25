«Отдыхать будем потом!»

В Кривском чиновники готовы работать круглосуточно, чтобы решить проблему водоснабжения!

Новый 2018 год администрации боровских сельских поселений начали практически без раскачки и активно включились в работу. Это касается как устранения текущих проблем, так и подготовки проектов по развитию своих территорий. Например, в СП Кривское планируют полностью привести в порядок систему водоснабжения, причем намерены это сделать уже в нынешнем году.



В данном поселении с водой не все в порядке уже давно. Люди жалуются как на ее качество, так и на доступность. Помимо самой деревни Кривское, это относится к таким населенным пунктам, как Климовское, Писково, Шемякино, где необходимо осуществить полную замену трубопровода. Что касается Кривского, то там будут модернизировать скважину.

Как признается глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО, планы эти достаточно серьезные, однако отступать от задуманного он не собирается.

- Эта проблема давно требует решения, и мы не хотим откладывать ее устранение в долгий ящик. Задача, конечно, амбициозная, и некоторые даже говорят, что невыполнимая, но мы любим ставить себе такие цели и затем их достигать. Конечно, не факт, что мы успеем все закончить именно в этом году, но начнем точно везде, - сказал Алексей Максименко.

Финансовые масштабы этого проекта для скромного бюджета поселения весьма крупные. В частности, на Шемякино придется потратить около 3 млн рублей, а на Климовское - 5-7 млн. По словам Алексея Витальевича, без поддержки местных предприятий найти такие средства будет затруднительно, но, к счастью, некоторые из них уже дали свое предварительное согласие. В первую очередь это касается ЗАО «Кривское».

Определенную поддержку окажет и район в рамках созданного Фонда приоритетных проектов. Тем более что его приоритетом в 2018 году как раз является нормализация водоснабжения в боровских поселениях. Таким образом, СП Кривское должен получить 3 млн рублей, которые потратят на Шемякино.

- Если по Писково и Климовскому была договоренность с директором ЗАО «Кривское» Анатолием ГЕРАСЬКИНЫМ, то по Шемякино у нас был пробел. Поэтому мы и подали соответствующую заявку в Фонд приоритетных проектов. В данный момент по всем трем поселениям уже готовится проектно-сметная документация, - пояснил Алексей Максименко.

Ожидается, что работы будут вестись уже весной, и начнутся они с самой дальней деревни - Шемякино, а летом настанет очередь Климовского и Писково. Теперь самое главное - чтобы этому процессу ничего не помешало, и Алексей Витальевич уверен, что никаких сложностей возникнуть не должно - команда его администрации полна решимости закрыть проблему с водоснабжением и приложит для этого максимальные усилия.

- Все наши сотрудники вышли из новогодних каникул с горящими глазами и понимают, что пока мы молодые, нужно работать, а отдыхать будем потом, - отметил Алексей Максименко.

Константин ЕРЕМЕНКО

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