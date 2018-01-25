Георгий Гурьянов: «Жителей станции «Ворсино» переселят одними из первых!»

В Ворсине, как и везде, хватает своих проблем и забот. Однако для местной власти это не повод отказываться от намеченных планов по развитию территории поселения. Мы поговорили с главой местной администрации Георгием ГУРЬЯНОВЫМ и узнали о том, чего ворсинцам ждать в этом году.

ДВА ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

- Георгий Иванович, какие основные задачи вы поставили для себя в начале этого года?

- Таких задач достаточно много, и все они для наших населенных пунктов очень важны. Это и своевременная уборка дорог и тротуаров, и освещение улиц, и работа без сбоев систем водоснабжения и отопления, и многое другое. Но если смотреть более глобально, то наша главная цель - направить все канализационные стоки Ворсина на очистные сооружения. В данный момент достраивается опорный коллектор, после чего металлургический завод сможет переключиться на очистные индустриального парка. После этого очистные, которые он ранее построил как для себя, так и для нас, будут обслуживать только наше поселение.

- А почему нельзя продолжать пользоваться очистными и поселению, и заводу вместе?

- Дело в том, что сейчас их не хватает - и металлургическому заводу, и нам. Поэтому после долгих обсуждений мы пришли к решению, что металлурги уйдут на новые очистные, а нам оставят старые, и они будут закреплены только за Ворсино.

Также перед нами стоит задача построить очистные в Корякове. Причем их проектирование и строительство мы уже профинансировали. По самым оптимистичным расчетам работы там начнутся в начале следующего года. Так что для нас эти два проекта являются наиболее важными и финансово затратными.

- Вы уже наметили планы по благоустройству, которым займетесь в этом году?

- Конечно. Здесь для нас приоритетным будет продолжение строительства Сквера Победы. Сейчас сделан только один его элемент - гранитный Мемориал с выбитыми именами погибших и без вести пропавших жителей муниципального образования «село Ворсино» (а на тот момент добринского сельсовета) в годы Великой Отечественной войны. В этом году мы займемся установкой фонтана, а также сделаем тротуары и уличное освещение. А на 2019 год мы запланировали работы по Добринскому Мемориалу воинской славы.

ИНОСТРАНЦЫ НЕ ХОТЯТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

- Рассчитываете ли вы в озвученных проектах на финансовую помощь района или области?

- Нет. Мы исходим только из своих собственных возможностей. Поэтому все, что мы запланировали, будет делаться на средства нашего бюджета.

- Почему же вы не хотите использовать опыт Кривского, где к благоустройству общественных территорий активно привлекаются местные крупные организации?

- В Кривском предприятия российские, а у нас они в основном иностранные, и для них подобный подход совершенно неприемлем. Они и так платят налоги и хорошую зарплату. Иностранцы исходят из того, что их предприятия в первую очередь должны получать прибыль. Если же они выделяют какие-то денежные средства на благотворительность, то это адресная помощь строго определенной социальной группе населения. Например, это могут быть дети конкретного детского сада. Направлять же деньги на решение вопросов благоустройства поселений они не хотят, поскольку считают, что это исключительно ответственность власти. При этом территории своих предприятий инвесторы содержат в хорошем состоянии. Посмотрите на НЛМК, «Самсунг», «Нестле», «Лореаль» и многие другие предприятия. Прекрасные, ухоженные территории.

Конечно, когда индустриальный парк только создавался, мы надеялись, что зарубежные компании примут участие в жилищном строительстве. Но это наш советский, а теперь и российский подход. Он заключается в том, что приходит градообразующее предприятие и строит для своих рабочих дома. Например, когда появилась спичечная фабрика, вокруг нее выросло Балабаново. Иностранцы же не занимаются жилищным строительством. Такой у них менталитет, и мы должны с этим считаться, поэтому сейчас стараемся больше не дергать их по таким вопросам.

НОВОСЕЛЬЦЕВ В ПОМОЩЬ

- Давайте теперь коснемся проблем, которые есть в вашем поселении. В частности, много говорится о стоянке большегрузного транспорта возле логистического центра сети «Пятерочка». Есть ли надежда, что с этим явлением удастся что-то сделать?

- Когда этот логистический центр только планировался, никто не думал, что большегрузы будут приезжать за 3-4 суток до погрузки или выгрузки. В самом центре место для машин есть, но за забором ничего для стоянки не предусмотрено. Поэтому перевозчики ставят фуры на обочине, а поскольку их там десятки, то они растягиваются вдоль дороги, значительно сужая проезжую часть. В результате, практически каждый день там создаются аварийные ситуации.

Так что эту проблему мы изучили и под руководством заместителя губернатора Калужской области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА занимаемся ее решением. Ситуация должна измениться в лучшую сторону после предстоящей реконструкции Киевского шоссе, где еще на дальних подступах будет предусмотрено около трех парковок, также проектной группой рассматривается вопрос о создании парковки на 400 машиномест. То есть это целый комплекс различных моментов, которые необходимо проработать.

Во-первых, там необходима система водоотведения, чтобы вода, попадающая на покрытые грязью и сажей машины, куда-то уходила и проходила очистку. Во-вторых, приезжающему сюда водителю нужно где-то поспать и помыться. В-третьих, эта территория должна быть охраняемой и освещенной. Поэтому просто сделать стоянку недостаточно - для того, чтобы это было и безопасно и комфортно, здесь должна быть выстроена целая инфраструктура.

«ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ СВОЕЙ ДЕРЕВНИ?»

- Еще одна злободневная тема - переселение людей из непригодных для проживания домов на станции «Ворсино». Делается ли что-то в этом направлении?

- Как только будет утверждена на новый период программа Российской Федерации по расселению из аварийного жилья, то сразу появится соответствующая областная программа, в которую ворсинцы попадут одними из первых. Всего нам нужно расселить 158 квартир, поэтому будем смотреть, как лучше это сделать - построить один большой многоквартирный дом или, например, два поменьше. В любом случае, мы будем стараться, чтобы новое жилье тоже находилось на территории Боровского района.

- Много было разговоров вокруг организации автобуса для школьников из Киселева. Временным решением стала маршрутка, осуществляющая перевозки от ул. Московской до деревни, но как эта проблема будет решаться в долгосрочной перспективе?

- Весь вопрос заключается в дороге. Поэтому здесь мы тоже ждем реконструкции Киевской трассы, в результате чего там появится нормальный безопасный съезд, по которому можно будет осуществлять перевозку детей. Рассматривать же в качестве альтернативы дорогу, идущую от Подсобного хозяйства, нельзя ввиду того, что она слишком заужена.

- В завершение хотел спросить у вас о сельских старостах. Тем более что недавно прошло их общее районное собрание, и некоторые вопросы там напрямую касались вашего поселения. Помогает ли вам или, наоборот, мешает деятельность сельских активистов?

- Начнем с того, что институт сельских старост мы создали первыми. Эта инициатива была вызвана тем, что наши населенные пункты разорваны, и обратной связи от них зачастую недостаточно. Мы полагали, что старосты смогут организовать возле себя активных людей, что окажет нам помощь в решении вопросов благоустройства и обеспечении безопасности. У нас есть участки, которые заросли травой, никем не убираются, и там постоянно появляются незнакомые люди, поэтому мы хотели, чтобы именно с такими явлениями старосты нам помогали бороться.

Однако некоторые решили, что их функции сводятся только к постоянным письмам с жалобами, при этом сами ничего не предпринимают для того, чтобы сделать свою территорию лучше. Для них немыслимо, скажем, собрать мужиков, взять лопаты и пойти вместе почистить водоотвод. Ведь это же делается не для кого-то, а для себя! Наш губернатор правильно говорит: приятно помогать тем, кто делает что-то сам.

Например, в Старомихайловском жители обратились с просьбой дать им детскую площадку, предложили сами ее поставить. В результате, мы купили им детскую площадку, привезли и помогли ее установить.

Или взять, к примеру, Коряково, где староста Татьяна КОВАЛЕВА тоже активно работает с жителями. Они нас попросили поставить уличные тренажеры, две детские площадки и теперь ухаживают за ними, смотрят, чтобы их никто не ломал. Поэтому прежде чем человеку идти и что-то просить, ему нужно задать вопрос себе: а что ты сам сделал для своей деревни?

Беседовал

Константин ЕРЕМЕНКО

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