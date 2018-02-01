Работа волонтеров заслуживает общественного уважения и признания

29 января под руководством председателя Законодательного Собрания Виктора БАБУРИНА состоялась встреча с представителями волонтерских организаций.

В ней приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр АВДЕЕВ, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Александр ЕФРЕМОВ, депутаты областного парламента Татьяна БАТАЛОВА и Михаил ДМИТРИКОВ, члены Совета молодых депутатов и молодежного парламента, представители волонтерских организаций.

ДОБРО В ПОМОЩЬ

Открывая заседание, Виктор Бабурин отметил, что участников волонтерского движения с каждым годом становится все больше.

Как подчеркнул председатель, Указом Президентом России Владимиром Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера. Кроме того, 5 декабря в России отмечается праздник - День волонтера.

- Волонтеры - это особые люди, которые добровольно оказывают помощь детям, престарелым гражданам, заботятся о животных, - отметил он. - Я отношусь к ним с огромным уважением.

Виктор Бабурин привел также в качестве примера помощь волонтеров в проведении крупных международных мероприятий, в частности, зимних Олимпийских игр в России.

- Думаю, волонтеры активно будут помогать и при проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году, - отметил спикер парламента, подчеркнув, что участие в таких мероприятиях требует особых навыков взаимодействия с людьми, коммуникабельности и культуры.

Виктор Бабурин рассказал, что в калужском регионе работают более 200 различных волонтерских организаций, которые объединяют около пяти тысяч человек. Говоря о проблеме законодательного регулирования волонтерства, председатель отметил, что Федеральный закон, принятый Государственной Думой в третьем чтении, поможет поддержать добровольческую деятельность.

СВОЙ ОПЫТ

Затем представители волонтерских объединений рассказали о своей работе. Председатель Калужской областной организации «Российский союз молодежи» Варвара КУШМИЛОВА остановилась на вопросах, касающихся детских и молодежных организаций. Она отметила, что они занимаются пропагандой безопасности правил дорожного движения, участвуют в решении экологических проблем, организуют работу школьных музеев.

Сотрудник центра социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее», член Молодежного парламента Эвелина ВОЛОДИНА отметила необходимость информирования граждан о деятельности волонтеров на специализированных порталах.

Руководитель проекта «Мы разделяем» Екатерина НИКОЛАЕВА рассказала о работе добровольцев г. Калуги в экологической сфере.

ЦЕЛЬ - НА РАЗВИТИЕ

Депутат Государственной Думы Александр Авдеев в своем выступлении подчеркнул, что необходимость принятия закона о волонтерстве во многом обусловлена изменениями, происходящими в общественной жизни, развитием новых форм взаимодействия общественных организаций.

- В последнее время принят ряд нормативно-правовых актов, которые позволяют помогать социально-ориентированным НКО, и они могут рассчитывать на поддержку государства, - отметил Александр Авдеев.

Подводя итог обсуждения, Виктор Бабурин предложил в рамках рабочей группы областного парламента организовать «Штаб волонтеров», который давал бы возможность молодым людям получать необходимую юридическую помощь, найти контакт с представителями органов власти.

Наталья ГРИДИНА

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