Акцент на работу с людьми

Алексей Максименко отчитался перед жителями Кривского.

Вслед за коллегами глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО предстал перед жителями с отчетом о проделанной за прошедший год работе. Несмотря на то что Алексей Витальевич не стал растекаться мыслью по древу и уложился буквально в один час, он успел осветить практически все аспекты жизни поселения и поделился подробными планами по его развитию.

ЖАЛОБЫ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СВЕДЕНЫ К МИНИМУМУ



Свой доклад Алексей Максименко начал с информации о местном бюджете, объем которого в прошлом году составил 35 миллионов рублей. Из них на содержание и ремонт дорожного хозяйства истрачено 3 миллиона 500 тысяч рублей, на обмундирование и поддержку добровольной народной пожарной дружины - 650 тысяч рублей, на коммунальное хозяйство - 2 миллиона 650 тысяч рублей и 6 миллионов ушли на содержание органов местного самоуправления.

Самым большим разделом затрат стало благоустройство, на которое потрачено 11 миллионов 780 тысяч рублей. В частности, на эти деньги были куплены и установлены 45 мусорных баков, а в этом году их закупят в количестве 110 штук.

- Все знают, что необходимо еще добавить контейнеры, поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно. Поэтому мы провели анализ и определили места, где их лучше поставить, - пояснил Алексей Максименко.

Кроме того, с помощью гранта от Министерства сельского хозяйства и при поддержке районной власти удалось открыть парк, где в ближайшем будущем должен появиться еще и фонтан.

Также была сделана дорога, ведущая в деревню Фатеево, пришедшая за 15 лет в весьма плачевное состояние. А на улице Центральной в Кривском благодаря инициативному бюджетированию сделан пешеходный тротуар. В этом же году в рамках данного проекта возле школы появятся детская площадка и турники.

Продолжается активная работа по расширению на территории поселения сети Интернет. В первую очередь это касается таких населенных пунктов, как Писково, Вашутино, Машково, Шемякино. Что касается Кривского, то уже достигнута договоренность с МТС об установке вышки рядом с сетевым магазином.

Сдвинулся и больной вопрос ремонта линий электропередач в наиболее отдаленных населенных пунктах. Так, было приведено в порядок 8 км сетей, что позволило свести жалобы на электроснабжение к единичным случаям.

ЗАДАЧА - КАЧЕСТВО ВОДЫ

Процесс газификации начнется в этом году с Вашутина, что затем позволит перейти к двум другим деревням - Фатеево и Новомихайловскому. Также Алексей Витальевич напомнил, что в конце декабря в Кривском был запущен газ по четвертому этапу, поэтому сейчас здесь уже практически не осталось домов, не имеющих доступа к голубому топливу.

Сильно преобразилась за 2017 год и кривская школа, где было сделано асфальтирование прилегающей территории, заменены окна и плитка на первом этаже. Не забыли власти и про местный Дом культуры - там отремонтировали актовый зал.

Большие надежды в плане дальнейшего благоустройства Алексей Витальевич возлагает на такое понятие, как краудфандинг - то есть привлечение спонсорских средств на социально-значимые объекты. Так, по его словам, уже проведены переговоры с одним из клубов континентальной хоккейной лиги восточной конференции по поводу финансирования строительства хоккейной площадки.

- Подтверждение этому уже есть. Перед серией плей-офф они приедут к нам, и мы будем с ними дальше об этом разговаривать, - рассказал Максименко.

Параллельно с этим проектом решается вопрос о продолжении облагораживания Дома культуры и парковой зоны, где сделают парковку и проявят новые скамейки.

Отдельно Алексей МАКСИМЕНКО отметил поддержку, которую поселению окажет Фонд приоритетных проектов. Из общего котла, куда будут складываться все боровские поселения, Кривскому выделят три миллиона рублей, и этого вполне должно хватить на работы по водоснабжению в деревне Шемякино, а часть этих денег пойдет еще и на модернизацию скважины в Кривском.

- На этот год одна из основных задач для поселения - решить вопрос с качеством воды во всех деревнях, где есть центральное водоснабжение. Я думаю, это нам по силам, - заявил Алексей Витальевич.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

После завершения отчета его итоги, по традиции, подвел руководитель администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, давший положительную оценку деятельности всей команды Алексея Максименко. При этом он попросил местных чиновников не снижать акцент на работу с людьми.

- Глава администрации и его помощники должны непрерывно быть на территории, общаться с жителями, смотреть и объяснять. Я считаю, здесь вы на правильном пути, и жители Кривского тоже отмечают доступность местной власти, - сказал Веселов.

Собравшиеся в зале жители согласились с оценкой Ильи Борисовича, однако не преминули воспользоваться возможностью задать Алексею Максименко наболевшие вопросы. Это касается и вывоза ТБО, и выявления «резиновых» квартир, и организации работы общественного транспорта, и т.д. По одним жалобам Максименко делал себе пометки для дальнейшего прояснения ситуации, по другим тут же давал развернутые ответы. Например, по его словам, отказы водителей маршрутки №16 останавливаться на въезде в Кривское напротив теплиц теперь будут пресекаться.

- Сначала у нас был «Боровск-Авто» и ездил удобно и удачно. Затем появился 16-й маршрут и сказал: «Мы придем и все сделаем». В результате, они выжили «Боровск-Авто» и, как только стали монополистами, начали командовать - то не хотят ехать в определенное время, то где-то отказываются останавливаться. У меня был с ними разговор в присутствии руководителей Обнинска, и теперь фраза «здесь нельзя останавливаться» не действует, поскольку ни разу ни один гаишник не сказал, что возле тепличного комбината остановка запрещена, - пояснил Алексей Максименко.

В завершение встречи Алексей Максименко попросил жителей присоединиться к общественной палате деревни Кривское, в рамках которой для решения самых злободневных вопросов каждые три месяца будут проводиться общие собрания.

Константин ЕРЕМЕНКО

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