В полном взаимодействии

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Жители СП Асеньевское благодарили Ирину Жильцову за человечность.

На днях глава администрации СП Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА выступила перед жителями с отчетом об итогах работы местной власти за прошлый год. Несмотря на то что для Ирины Николаевны это было первое подобное мероприятие, она справилась с ним вполне достойно. Но главное, что итог этой работы вызвал добрые слова селян, отметивших особое отношение чиновника к людям.

В АСЕНЬЕВСКОМ НЕ ЗАБЫЛИ О КУЛЬТУРЕ

Ирина Жильцова начала свой доклад с информации о бюджете прошлого года, общий объем доходов которого составил более 32 миллионов рублей. Что касается расходов, то на содержание дорог было потрачено 1 миллион 252 тысячи рублей, на коммунальное хозяйство - 3 миллиона 389 тысяч рублей, на благоустройство - 3 миллиона 523 тысячи рублей. Не обделили в Асеньевском и культуру - на нее в прошлом году ушло 5 миллионов 309 тысяч рублей, в том числе на ремонт зданий ДК, затраты на отопление и газ, закупку музыкального оборудования.

Не обошла Ирина Николаевна вниманием поступившие обращения людей - за прошлый год таковых было 79. В основном они касались землепользования, благоустройства и строительства. Также в асеньевских населенных пунктах было проведено 15 сходов и выбраны старосты деревень. Много времени уделялось разъяснительной работе по поддержанию чистоты и порядка вокруг частных домовладений, своевременному покосу травы, недопущению хранению мусора и техники на прилегающей территории и т.д.

Немало было сделано в плане озеленения, а также благоустройства придомового пространства. Значительно улучшилась ситуация с уличным освещением - его провели в Абрамовскую слободу, Колодези, Ищеино. Также еще в 15 населенных пунктах активно проводился ремонт уже имеющегося освещения.

Много работы было и на водопроводных сетях, износ которых в СП Асеньевское составляет 70%. Всего же в прошлом году удалось отремонтировать и установить 15 водозаборных колонок, устранить порывы сети в Серединском, Абрамовском, Асеньевском, Коростелеве, заменить 3 водозаборных насоса на скважинах и т.д.

ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ГОД

Одна из самых проблемных тем Асеньевского - это дороги, поскольку в связи с нехваткой щебня их удалось привести в порядок далеко не в тех объемах, что планировалось. Тем не менее, за прошлый год ямочный ремонт был выполнен в 15 населенных пунктах. В этом же году отсыпка дорог должна пройти в таких деревнях, как Малахово, Абрамовское, Болдаково, Дылдино, Юрково, Хитрово, Тюнино.

Благодаря деятельности трех ДК в поселении кипит культурная жизнь. Так, за прошлый год ими было проведено более 300 мероприятий, и продолжают функционировать кружки.

Не забывают здесь про людей, нуждающихся в социальной поддержке. В первую очередь это касается участников Великой Отечественной войны и их вдов, инвалидов, пенсионеров и одиноких людей. Одним из них провели водопровод, другим - закупили дрова, третьим приобрели газовые котлы. Не обошли вниманием чиновники поселения и чествование долгожителей, поздравив 7 человек с их 90-летним юбилеем.

Также Ирина Николаевна не могла не отметить помощь, оказываемую администрации предпринимателями и просто активными людьми. Это касается уборки дорог, обеспечения жителей водой и многих других актуальных вопросов. А с недавних пор хорошую поддержку СП Асеньевское получило в лице сельских старост, и некоторых из них Ирина Николаевна выделила особо. Например, в деревне Тишнево это Татьяна АНДРЕЕВА, в Федорино - Владимир СЛАТВИЦКИЙ, а в Жилетово - Владимир КУДРЯВЦЕВ.

- Сейчас появились новые старосты, с которыми я тоже начинаю контактировать. Для нас 2017 год был перестроечным - кто-то уходил, кто-то приходил, и я была еще человеком неопытным. Поэтому спасибо им за эту помощь, - заявила Ирина Жильцова.

ВНИМАНИЕ К СТАРШИМ

Что касается планов на текущий год, то они достаточно обширные и включают в себя строительство детских площадок и пешеходных дорожек, благоустройство территории возле многоквартирных домов, а также работы по водоснабжению.

- Мы понимали, что в связи с многочисленными обращениями граждан и изношенностью водопроводных сетей в деревне Абрамовское, Хитрово, Щиглево, в одиночку поселению с этой проблемой не справиться. Поэтому мы вошли в Фонд приоритетных проектов, и будет ее решать вместе, - пояснила Ирина Николаевна.

Еще одна важная задача для поселения - продолжать установку уличного освещения. В ближайшем будущем оно появится как минимум еще в 8 деревнях. Также чиновникам придется подумать, как исправить еще одну старую проблему поселения - межевание муниципальной недвижимости - здания администрации, домов культуры, земельные участки и т.д.

После завершения доклада собравшиеся жители смогли задать Жильцовой самые болезненные и актуальные вопросы. Например, жители ул. Парковой деревни Асеньевское поинтересовались, когда же у них появится свет. Ирина Николаевна оказалась в курсе этой ситуации и пообещала ее исправить уже в феврале.

Много в зале было и тех, кто взял слово, чтобы поблагодарить Ирину Жильцову за ее активность на посту главы администрации. Среди них оказалась даже 90-летняя жительница деревни Висящево. Правда, в силу преклонного возраста ей говорить было тяжело, поэтому слова благодарности произнесла ее сестра.

- Раньше ее просьбы особо не замечали. Видят, что пожилой человек, и думают, что он уже свое пожил, и все. А я считаю, что поскольку таких людей у нас немного осталось, им надо уделять особое внимание. Когда же главой стала Ирина Николаевна, она быстро отреагировала на просьбу сестры, ей провели воду и теперь ей не нужно ходить за 100 метров с ведром на колонку. Моей сестре было приятно даже не столько, что провели воду, сколько оказанное Ириной Николаевной внимание, - рассказала женщина.

ДОСТУПНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

По регламенту в конце мероприятия жители должны были поставить оценку деятельности Ириной Жильцовой. В результате, все сошлись на том, что она должна быть исключительно положительной. С этим оказался согласен и руководитель администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ.

- Ирина Николаевна в исполнительной власти еще человек новый, поэтому ей было необходимо вникнуть во все проблемы не только как депутату, которым она была раньше, а уже как главе администрации. И ей это сделать удалось, - подчеркнул Илья Борисович.

Между тем, он отметил, что некоторые поступившие на отчете вопросы людей озвучиваются уже не первый раз, поэтому их обязательно необходимо в этом году решать. Еще одна важная необходимость, озвученная Ильей Веселовым, - наладить тесный контакт с жителями. Для этого, по его словам, нужно чаще выезжать на территории поселения, больше проводить личных приемов и обеспечить доступность и открытость работы администрации.

Впрочем, по его мнению, а также всех присутствовавших на отчете, с этой задачей Ирина Николаевна вполне успешно справляется. Так что нет сомнений, что начатые в населенных пунктах СП Асеньевское преобразования будут обязательно продолжены.

Константин ЕРЕМЕНКО

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