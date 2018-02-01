Илья Веселов попросил активнее привлекать ветеранов к праздникам, посвященным ВОВ

Заведующая отделом культуры администрации Боровского района Ирина БАШКИРЕВА на днях рассказала о праздничных мероприятиях, которые в этом году готовятся отмечать в районе.

По ее словам, работники культуры ставят перед собой задачу увеличения числа посещений этих мероприятий. Что касается крупных запланированных проектов, то это и Всероссийский фестиваль искусств «Дню Победы посвящается», и открытие современного 3D-кинозала в Боровске, и открытый фестиваль патриотической песни, посвященный комбату Королеву, который пройдет 30 апреля в Балабанове, и многочисленные мероприятия по случаю 660-летнего юбилея Боровска, и многое другое.

Однако глава Боровского района остался не полностью доволен озвученной информацией, поскольку, по его словам, в отчете Ирины Николаевны не были освещены знаковые для Калужской области даты, которые отмечаются всей страной. В первую очередь, это Стояние на Угре 1480 года, день рождения маршала Жукова, открытие обнинской атомной станции и т.д.

Впрочем, как отметила Башкирева, по случаю этих событий в районе будут организованы митинги, но Илья Веселов посчитал это недостаточным.

- План необходимо дополнить, и здесь дело не в митингах. Например, все что связано с Жуковым, нужно подробнейшим образом анонсировать во всех школах и запланировать по этому поводу ряд мероприятий. Я был недавно на совете ветеранов, и они очень сетовали, что памятные даты, касающиеся Великой Отечественной войны, в последнее время проходят без привлечения ветеранов. А ведь у нас в Боровском районе их осталось всего 23 человека! - заявил Илья Веселов.

В связи с этим он попросил начать привлекать ветеранов и вести среди молодежи более активную разъяснительную работу.

Константин ЕРЕМЕНКО

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