Голосуй, где бы ты ни был!

31 января 2018 года начинают свою работу пункты приема заявлений для голосования по месту нахождения избирателей на территории Боровского района.

Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) - месту жительства, указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения. Для этого вы вправе подать заявление о включении вас в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.

Заявление может быть подано избирателями в пункты приема заявлений с 31 января по 12 марта 2018 года. Сделать это можно:

- в территориальной избирательной комиссии Боровского района по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, дом 4, кабинет 23, в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные нерабочие дни с 10.00 до 14.00, номера телефонов 8 4-36-48; 8 4-23-65;

- через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» круглосуточно. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.

Кроме того, в период с 25 февраля по 12 марта 2018 года избиратель может подать заявление в любую участковую избирательную комиссию в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные нерабочие дни с 10.00 до 14.00.

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения подается лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.

После того, как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень.



ТИК Боровского района

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