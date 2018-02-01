Боровские школы примут 798 первоклассников

Как рассказал заместитель главы Боровского района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, с 30 января начинается прием заявлений в первые классы школ Боровского района. Система электронной очереди начнет работу уже с 9 часов утра.

- Все ссылки на эту электронную очередь размещены на сайтах образовательных учреждений и на сайте отдела образования. Там же имеются схемы распределения территории за общеобразовательными организациями. Всего у нас планируется открыть 33 первых класса на 798 человек, - заявил Алексей Васильевич.

По его словам, мест должно хватить всем будущим первоклашкам, поэтому вовсе не обязательно во что бы то ни стало стремиться оформить своего ребенка в школу одними из первых. Тем более, что даже если люди придут подавать документы «вживую», то регистрация все равно будет вестись через электронную очередь.

Запись будет идти до 30 июня, а с 1 июля по 5 сентября в школах начнется прием на свободные места для детей, которые не проживают на территории, закрепленной за данными учреждениями.

Константин ЕРЕМЕНКО

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