Боровская прокуратура обещала не оставлять в беде обманутых дольщиков

На днях в прокуратуре района провели брифинг с прессой, где рассказали о том, что было сделано за прошлый год.

Как оказалось, боровскими силовиками за этот срок было выполнено немало работы, что позволило устранить множество нарушений в самых разных сферах.

ЖИТЕЛИ СТАЛИ ЧАЩЕ ЖАЛОВАТЬСЯ В ПРОКУРАТУРУ

Как рассказал прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, его сотрудниками за прошлый год вынесено 150 протестов, составлено 444 представления, около 100 исков направлено в суд, поддержано обвинение в суде по 380 уголовным делам. Также в результате проверок прокуратуры было возбуждено 5 уголовных дел и составлено 108 оперативных производств.

По словам Александра Владимировича, за 2017 год на 30 процентов возросло количество жалоб жителей в прокуратуру (1673 обращения). Увеличилась и численность разрешенных прокуратурой обращений, причем практически на 50 процентов, составив в общей сложности 903 обращения. Для сравнения - в 2016 году таковых было всего около 600.

- Для нас обращения граждан - это важнейшее направление деятельности. Несмотря на то, что в последнее время возможности получения юридической помощи значительно расширились, население по прежнему считает прокуратуру наиболее доступной и эффективной структурой, способной квалифицированно и бесплатно принять меры к восстановлению нарушенных прав граждан, - отметил Александр Егоров.

Основные жалобы, с которыми сюда обращаются, связаны с ветхостью объектов энергетического и электросетевого комплекса, неправомерными действиями управляющих компаний, задолженностями перед ресурсоснабжающими организациями, бездействием контролирующих органов и т.д.

Для наглядности было озвучено несколько примеров работы прокуратуры, осуществлявшейся на основе поступивших от жителей сигналов. Так, в цокольном этаже одного из домов микрорайона Молодежный был обнаружен хостел, доставлявший немало неудобств гражданам.

- На территории Боровского района есть много предприятий и предприниматель заключал с ними договоры и сдавал их рабочим жилые помещения. Мы провели проверку совместно с отделом пожарного надзора, в результате чего было выявлено нарушения в области противопожарного законодательства. Кроме того, по закону запрещено организовывать хостелы в цокольных этажах жилых помещений. Нами было направлено в суд исковое заявление о прекращении данной деятельности, который был удовлетворен, - рассказала старший помощник прокурора Боровского района Ирина БУЛЕЙКО.

«ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ»

Еще одна проверка по исполнению законодательства в области долевого жилищного строительства была проведена в отношении ООО «Партнер», проводившего в Балабанове реконструкцию углового дома на улице Боровской. Дело в том, что эта организация не представлял в инспекцию Государственного строительного надзора ежеквартальную отчетность о своей деятельности, связанной с привлечением денег дольщиков. В результате, организация и ее генеральный директор были привлечены к административной ответственности на общую сумму в 165 тысяч рублей.

Что касается судьбы этого долгостроя, то, по словам Александра Егорова, с лета прошлого года прокуратура плотно занялась решением проблемы.

- Там имеется около 15 дольщиков. Понимая, что это всегда происходит на грани мошенничества, мы проявили здесь координирующую роль - приглашали органы внутренних дел, строительного надзора и местного самоуправления. Разрешение на строительство им выдано до 2019 года. Ситуация конечно сложная и трудно говорить о перспективах, но все, что возможно, мы со своей стороны предпринимаем. На сегодняшний момент, единственный выход - это поиск инвестора, поскольку у застройщика нет собственных средств для достройки, - пояснил Александр Владимирович.

Немало людей идут за помощью в прокуратуру в споре с управляющими компаниями. Были даже случаи, когда коммунальщикам выдавалось предписание осуществить перерасчет оплаты услуг за ЖКХ. Но делается он всегда конкретному заявителю, в то время как его соседям, для того чтобы тоже вернуть свои деньги, приходится проходить все те же процедуры, однако прибегают к этому далеко не все.

- Если человек сам не хочет защищать свои права, то, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Однако мы доносим эту информацию через СМИ, проводим встречи с населением, ездим на общедомовые собрания, - отметил заместитель прокурора Боровского района Андрей ГОРЕЛОВ.

Завершая встречу, представители прокуратуры отметили, что, несмотря на увеличившееся количество обращений, они готовы и дальше работать по данным направлениям и отстаивать интересы жителей.

Константин ЕРЕМЕНКО

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