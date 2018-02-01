«Санитары леса»

В Балабанове планируют очистить центральную улицу от припаркованных машин.

От того, что Балабаново невелик по площади, все его проблемы хорошо заметны невооруженным взглядом. Особенно это касается центральных улиц муниципалитета, например ул. Лесной, где в последние годы движение стало весьма напряженным из-за ряда сопутствующих причин.

С одними из них власти города уже ничего не смогут поделать, но с другими - вполне способны справиться.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Транспортный коллапс случается на улице Лесной дважды в год. Вернее, он длится два сезона: дачный, когда «люди не местные» атакуют сетевые магазины, расположенные вдоль дороги; и зимний, когда из-за припаркованного на обочинах транспорта коммунальщики не могут полноценно убрать дорогу, из-за чего та становится местами узким горлышком одностороннего движения. Если учесть, что в последние годы дачный сезон начинается с таянием снега, а завершается с его выпадением, то несложно понять, что проблема этой улицы стала круглогодичной.

Естественно, возникновение транспортного засилья связано с отсутствием продуманного решения в части создания автопарковок. Просто в то время, когда на место частной застройки на ул. Лесной пришла многоэтажная, когда в городе строились объекты ГорПО (ресторан и столовая), в которых сейчас обосновались сетевые магазины, и даже позже - когда возводились девятиэтажки «Калужской ипотечной корпорации», местные власти и думать не могли, что наступят такие времена, когда машин у граждан будет столько, что им не хватит места во дворах, а москвичи ринутся за едой из столицы в глубинку.

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ

Основная нагрузка транспорта приходится на часть ул. Лесной от пересечений с улицами Энергетиков и Гагарина. Именно на этом отрезке обосновались три сетевых магазина, банк, отделение Боровского ОМВД и городская баня. Весь этот набор услуг жители и гости города используют ежедневно, преимущественно, добираясь до места назначения на личном авто. Поэтому припарковаться прибывшим позже практически не реально, и они пытают счастье во дворах соседних домов. Таким образом, постепенно «машинохаус» разрастается.

В позднее вечернее и ночное время на смену приходят жители домов, которые разбогатели позже соседей и, соответственно, не смогли в свое время занять место под машину во дворе. Поэтому парковать своих железных коней им приходится на обочине автодороги.

Именно таким путем личная проблема автовладельцев стала проблемой общегородской, поскольку задачу по обеспечению безопасности движения в черте города, а также по его уборке с администрации никто не снимал. Следовательно, именно ей приходится искать пути, которые позволят решить возникшие сложности.

БЕЗ ЗАПРЕТОВ

Самый простой из вариантов - поставить знаки, запрещающие остановку (следовательно, и стоянку) вовсе или в определенные часы для уборки улицы. Но это путь в никуда. Ведь именно так не первый год пытаются навести порядок на ул. Энергетиков, где установлены соответствующие знаки. Но они не мешают владельцам транспорта парковать машины, неделями не двигая их с места. Возможно, причина кроется в том, что в Боровском районе работает всего один эвакуатор, и на всех нарушителей его не хватает. А возможно, и потому, что гонять вросших в асфальт колесами автомобилистов никто особенно и не пытается.

В общем, исходя из всех сложившихся обстоятельств, участники совещания из числа сотрудников администрации, ГИБДД и Городской Думы решили отказаться и от установки дополнительных знаков из-за их неэффективности, и от «Парконов» из-за их дороговизны.

ПО ПРОГРАММАМ И БЕЗ

В результате обсуждений разных идей участники совещания пришли к мнению, что убрать машины с обочин ул. Лесной позволит только создание новых парковочных мест во дворах. Поэтому архитектору Всеволоду НЕРУШЕВУ предстоит «перекроить» ряд дворовых пространств для решения этой задачи.

В частности, предполагается увеличение машиномест во дворе домов №17 и №19. В процессе переделки имеющиеся парковки должны быть расширены без ущерба для детской площадки, на которой администрация города намерена продолжить благоустройство, сделав ее одним из массовых мест отдых детей.

Решить проблему парковок жителям ТСЖ «Лесная» предложат путем уменьшения газона со стороны банка, для создания там парковочных мест, как, впрочем, и со стороны ТСЖ «Надежда». Таким образом, проезд между двумя соседними домами (№10А и №14А) расширится, что впоследствии, после строительства зоны отдыха на пустыре, избавит жителей от проблемы транспортной развязки. Кстати, для реализации плана благоустройства этой общественной территории, администрация зарезервирует место для парковки машин, в том числе посетителей парка, которая разместится на подъезде к пустырю со стороны дома №10А.

Администрации предстоит провести переговоры с тепловым концессионером - ООО «КЭСК», чтобы те включили в план работ на ближайшее время трубы во дворе домов №14 и 12. Их предлагается высвободить из бетонного короба и убрать в землю, а на освободившемся месте обустроить парковку. Аналогичное благоустройство предлагается провести и в торце этих домов, где летом 2017 года КЭСК уже убрал наружные трубы отопления.

Пока все эти идеи не получили ни бумажного подтверждения, ни финансового. Их еще предстоит согласовать с жителями домов, поскольку часть проектов планируется осуществить по программам благоустройства, в частности при помощи «Формирование комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование». Участие в них предполагает финансовый вклад жителей от 1% до 30% стоимости работ. Однако и обустройство парковочных мест за счет муниципалитета город тоже запланирует, надеясь, что совместная работа по созданию комфортных условий для жителей города разгрузит центральную улицу от транспортного хаоса.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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