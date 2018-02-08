Правила благоустройства в муниципалитетах должны быть максимально конкретными

В Законодательном Собрании Калужской области состоялось заседание рабочей группы по вопросам совершенствования регионального законодательства в сфере благоустройства. Рабочая группа создана по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в областном парламенте. Ее возглавил депутат Андрей ЛИТВИНОВ.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

В совещании приняли участие председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН, депутаты Александр КОРОТКОВ, Александр КРИВОВИЧЕВ и Сергей ТОЛСТИКОВ, представители прокуратуры, а также профильных министерств и ведомств.

Отмечалось, что в конце прошлого года в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления...» были внесены изменения, которые четко определяют, что конкретно органы местного самоуправления могут регулировать в сфере благоустройства. Как следствие, перед депутатами стоит задача синхронизировать с этими изменениями региональное законодательство.

Открывая совещание, Виктор Бабурин отметил:

- Как и во многих других вопросах, мы оказались первопроходцами, когда еще в 2010 году приняли свой региональный закон о благоустройстве. В итоге, федеральный закон во многом отражает то, что мы уже имеем и с чем давно работаем. Но есть и некоторые различия. В этой связи и возникла потребность в создании рабочей группы.

- При этом хотелось бы, чтобы ряд направлений был усилен. Каждое муниципальное образование должно иметь свои правила благоустройства. В них должны быть четко отражены все требования к предприятиям торговли, собственникам зданий. Должны быть прописаны требования к состоянию заборов, фасадов, наружному освещению. Мы уже подошли к такому моменту, когда с нами совместно этими вопросами занимается областная прокуратура. Они готовы отслеживать применение наших норм и правил, но если они будут конкретными, - добавил он.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕМУ

Кроме того, Виктор Бабурин отметил, что вопросам благоустройства огромное внимание уделяет президент Владимир ПУТИН. Яркий тому пример - программа по формированию комфортной городской среды, инициированная им. Начинает действовать и проект по поддержке малых исторических городов.

В свою очередь, Андрей Литвинов подчеркнул, что депутатам предстоит достаточно кропотливая и серьезная работа, потому что вопросы благоустройства касаются всех без исключения граждан.

В федеральном законодательстве теперь четко обозначено, что правила благоустройства - это муниципальный правовой акт, который должны утверждать местные представительные органы.

Определены на федеральном уровне и основные направления благоустройства: это и внешний вид фасадов, заборов, и вопросы охраны зеленых зон, установки указателей, уборки территорий, содержания прилегающих территорий. Этот перечень может быть дополнен на региональном уровне.

Участники совещания озвучили ряд идей, которые предстоит отразить в законопроекте. В частности, отдельно планируется прописать требования к наружной рекламе.

До начала марта все профильные ведомства направят в областной парламент свои предложения по содержанию разрабатываемого документа. Выскажутся по этому вопросу и муниципальные образования. На сайте законодательного Собрания по адресу: www.zskaluga.ru в разделе «События»-«Народный закон» принимаются предложения, которые жители области хотели бы добавить в региональный закон в сфере благоустройства.

Наталья ГРИДИНА

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