Об очереди в школу

30 января началась кампания по приему заявлений в 1-е классы общеобразовательных организаций Боровского района на 2018-2019 учебный год. Планируется, что в 2018-2019 учебном году за парты сядут более 750 первоклассников.

До 1 июля 2018 года в 1 класс будут зачислены дети, проживающие на территории, за которой закреплена общеобразовательная организация.

С 1 июля по 5 сентября текущего года до момента заполнения свободных мест будет осуществляться прием заявлений в 1-й класс детей, не проживающих на территории, за которой закреплена общеобразовательная организация. Школы, закончившие прием в 1 класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, вправе ранее 1 июля осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории. Не позднее 1 июля на сайтах общеобразовательных организаций будет размещена информация о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории.

Процедура приема заявлений в 2018 году не изменилась и проводится в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32. В текущем году родители (законные представители) могут подать заявление о приеме ребенка в общеобразовательную организацию через Портал образовательных услуг Калужской области http://entry.admoblkaluga.ru и Единый портал государственных услуг .

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» правила приема в конкретную общеобразовательную организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются общеобразовательными организациями самостоятельно. С правилами приема в 1-й класс можно ознакомиться на сайтах общеобразовательных организаций.

Родителям (законным представителям) необходимо знать, что в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) отдел образования вправе разрешить прием детей в 1-й класс в более раннем или более позднем возрасте.

Информацию по всем вопросам, касающимся приема детей в 1 класс, можно получить по телефону 4-16-56.

Отдел образования администрации МО МР «Боровский район»

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