В Балабанове пройдет юбилейный фестиваль детского творчества

Дом культуры Балабанова начал прием заявок на участие в фестивале детско-юношеского творчества «Весенние проталинки». Это мероприятие, которое за годы своего существования успело вырасти из рамок городского до районного, состоится в юбилейный, пятнадцатый раз со 2 по 6 апреля в балабановском ГДК.

В этот период юные жители Боровского района от четырех до восемнадцати лет выйдут на сцену перед жюри отборочных туров в номинациях: вокал, хореография, художественное чтение, семейное художественное и авторское творчество, а также оригинальный жанр.

Для большинства жанровых выступлений условия участия из года в год остаются прежними. К примеру, вокалисты готовят по две песни (патриотического и свободного содержания). А вот чтецам ежегодно приходится держать себя в строго установленных авторских рамках, если, конечно, это не проза или стих патриотической тематики. В этом году мастерам разговорного жанра предстоит выбрать одно произведение из творчества Сергея МИХАЛКОВА, Бориса ПОЛЕВОГО, Максима ГОРЬКОГО, Валентина БЕРЕСТОВА, Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО, Елены БЛАГИНИНОЙ, Владимира МАЯКОВСКОГО, Эдуарда АСАДОВА, Бориса ЗАХОДЕРА, Федора ТЮТЧЕВА и Валерия БРЮСОВА.

Более подробно с Положением о проведении пятнадцатого фестиваля «Весенние проталинки» можно ознакомиться на официальной странице Дома культуры Балабанова в ВК.

Итоги юбилейного смотра детско-юношеских талантов Боровского района подведут на гала-концертах, которые состоятся отдельно для младшей и старшей возрастных категорий 11 и 13 апреля.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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