08.02.2018

В Балабанове еще раз обсудят книгу на миллион



В конце 2017 года социальный блок администрации Балабанова вышел к депутатам с предложением издать ко Дню города книгу об ее истории стоимостью в один миллион рублей. Якобы именно такая сумма требуется для оплаты работы автора и иллюстратора, сбора информации и типографских услуг. Как именно будут выглядеть страницы истории, никто не знал, тем не менее, цена уже стояла в одной из программ при обсуждении бюджета на 2018 год.

Единогласно депутаты отклонили предложение, посчитав, что для муниципального бюджета это слишком дорогое удовольствие. К тому же, одно дело купить для библиотек и прочих учреждений готовую книгу, а совсем другое платить за то, чего еще не существует.

Тем не менее, администрации удалось уговорить депкорпус заложить на эту идею небольшую сумму на организационные вопросы. Теперь же глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ предложил еще раз обсудить будущее книжной истории города.

В частности, чиновник намерен провести совещание с участием администрации, депкорпуса и музейных работников, и на нем подробно обсудить, что в итоге город получит за свои деньги, а также договориться о сумме.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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