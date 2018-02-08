Боровчанину не удалось обворовать жителя Обнинска

История с потерей банковских карт для 29-летнего жителя наукограда завершилась весьма удачно. Как сообщает пресс-служба ОМВД по Боровскому району, в дежурную часть обратился молодой мужчина, заявивший, что его денежные средства со счета кто-то пытался украсть.

Как выяснилось, обнинчанин уронил на одной из автозаправок визитницу, в которой находились его банковские карты. Не заметив пропажи, мужчина уехал и забеспокоился только тогда, когда ему на телефон стали приходить смс-сообщения о неудачных попытках воспользоваться его банковскими картами.

Позже сотрудники полиции выяснили, что обогатиться за чужой счет попытался 38-летний житель деревни Коряково Боровского района. Он обнаружил визитницу на заправке, но искать владельца не стал. Сначала попытался снять наличные средства со счета путем подбора пин-кода, а когда это не получилось, отправился за покупками в магазин, но там тоже потерпел неудачу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. По данному факту отделением дознания ОМВД России по Боровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», по которой максимальным наказанием является лишение свободы сроком до двух лет.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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