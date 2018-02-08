Снежный разнос

На минувшей неделе каждый житель Боровского района смог убедиться в том, что мысль материальна. С ноября каждый из нас страдал от унылой серости на улицах, вопрошая: где же снег и что за зима такая? Как говорится, просящему дается! Вот и сыпанул последний месяц холодного времени года рекордным количеством осадков.

Всего за считаные дни радость от снегопада превратилась в головную боль администраций и коммунальщиков, а также в повод для их разноса со стороны возмущенных жителей. Ноги боровчан утопали в сугробах, а машины, особенно с низкой посадкой, стали заложниками метеоусловий. Но, несмотря на просьбу ГИБДД по возможности передвигаться пешком и использовать общественный транспорт, автовладельцы упорно откапывали свои авто, чтобы двинуться в опасный пусть по обледенелым дорогам.

Учитывая, что снег падал, не прекращаясь, все усилия коммунальщиков через пару часов после уборки заметало новым слоем сугробов. Работу управляющих компаний по очистке придомовых территорий сводили на нет припаркованные машины, которые не позволяли технике сгрести все, что нападало за ночь. В Балабанове за такую «немощь» УК дважды получили нагоняй от руководства города, которое упорно напоминало руководителям коммунальных предприятий, что в их арсенале имеются лопаты, а потому спасти ситуацию может ручной труд.

Между тем, самыми непреодолимыми оставались «зоны отчуждения», а именно заезды во дворы. УК выполнять чужую работу желанием не горели, а у подрядчиков, занятых на очистке тротуаров и проезжих частей, на такие ювелирные пассы попросту не было времени.

Это привело к тому, что автовладельцы перестали заезжать во дворы, оставляя свои машины на обочинах дорог. Как снежный ком, это породило новые проблемы - ночью техника не могла полноценно подготовить проезды к нормальному движению транспорта.

В общем, снегопад стал замечательным поводом для администраций сделать выводы из критических замечаний граждан и их собственного отношения к городу, чтобы впредь внести кое-какие поправки. Вполне очевидно, что, в частности в Балабанове, сил подрядной организации на уборку всего муниципалитета не хватает. А потому впредь администрации не мешало бы разбить работы по благоустройству города на лоты по микрорайонам, чтобы в уборке были задействованы несколько подрядчиков, либо предусмотреть иные меры на форс-мажор. А, кроме того, в рамках начавшейся в регионе работы над совершенствованием правил благоустройства населенных пунктов, предусмотреть рычаги воздействия на горожан, которые своими поступками препятствуют нормальной работе коммунальных организаций. В коне концов, мы живем на территории, для которой свойственны снежные зимы, и к ним надо быть готовыми.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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