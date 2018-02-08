«Боевое крещение»

Алексей Степанов прошел испытание снегопадом.

В Боровском районе продолжают устранять последствия невиданных снежных осадков. Данное природное ненастье стало весьма неприятным сюрпризом для многих жителей, дома и автомобили которых оказались погребенными под толстым слоем снега. Однако больше всех пришлось переживать коммунальщикам - для них конец прошлой недели и начало этой обернулись настоящим кошмаром, ведь выполнять такой объем работы за столь короткое время им приходится редко.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Регулярно появлявшиеся сообщения о катаклизмах на территории района напоминали боевую сводку - во всех поселениях шла отчаянная война со стихией, где локальные победы сменялись новыми проблемами. Убранные дороги за считаные минуты вновь погружались под толщу снега, а некоторые люди оказались просто замурованы в своих домах, оставшихся к тому же еще и без света, водоснабжения и отопления.

Например, в Ермолине без электричества стояли как скважины, так и две котельные, а в Балабанове в связи с порывами на электросетях и выходом из строя расположенной в Жуковском районе скважины около суток без холодной воды были практически все жители верхних этажей. Тем не менее, в ту же ночь с помощью генератора удалось запустить городские котельные, и у многих вода все-таки появилась, пусть даже едва идущая из крана. Не лучше обстояли дела и в сельских поселениях района.

- Ситуация сложной была у всех. Много отключений произошло и в Асеньевском, и в Совьяках. В Боровске было более-менее нормально, но и там сгорели насосы и отключился институт, поэтому свои проблемы были везде, - вспоминает заместитель главы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей Степанов.

В связи с этим коммунальщики, руководители администраций и основных служб перешли, по сути, на круглосуточный режим работы. Тут же состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям, и был введен режим повышенной готовности.

ЭЛЕКТРИКИ УЧЛИ ПРОШЛЫЕ ОШИБКИ

Работа кипела и у коммунальщиков, и у электриков, и у сотрудников «Водоканала». Как рассказал Алексей Степанов, были задействованы и силы сторонних организаций.

- Руководители поселений на местах договаривались о помощи. С отдельными предпринимателями контактировал я сам. Также внутри района мы делали определенные перераспределения сил коммунальщиков и помогали друг другу, - отметил Алексей Евгеньевич.

Активно боролись со снегом и сами жители, расчищая свои дворы и тем самым давая возможность рабочим ЖКХ сконцентрироваться на других, более сложных участках. Много таких людей было, например, в Боровске, в связи с чем местный градоначальник Михаил КЛИМОВ выразил им отдельную благодарность.

- Второй год у нас повторяется ситуация с погодой, но я считаю, что в этот раз мы уже были готовы лучше, - подвел Михаил Павлович итоги этого непростого отрезка.

Доволен в целом результатами деятельности коммунальщиков и глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, впрочем, как и Алексей Степанов, для которого это стало первым по-настоящему серьезным испытанием на его нынешнем посту.

- Электроснабжение везде полностью восстановлено, хотя кое-где деревья продолжают падать, приводя к порывам. Все основные дороги у нас убраны, но работа здесь продолжается. Подача воды тоже восстановлена - сбои, конечно, еще есть, но они краткосрочные. Нормализовалась ситуация и в Балабанове. Что касается РЭС, то некоторые дома в СНТ могли подключаться чуть дольше, но нужно понимать, что силы были ограничены. Так что можно сказать, что наши службы справились, - отметил Степанов.

В целом же, по его словам, электрики сработали более слаженно и эффективно, нежели в прошлом году во время ледяного дождя. Кстати, как мы помним, тот случай в конечном счете привел к сложению своих полномочий бывшего начальника боровских РЭС Олега КАРЛОВА. В этот раз, нужно полагать, подобные последствия никому из местных руководителей уже не грозят.

Константин ЕРЕМЕНКО

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