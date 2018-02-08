Невзирая на сложности

Глава СП Совьяки рассказал жителям о достижениях и проблемах поселения.

Бушевавшие на этой неделе стихийные бедствия не помешали главе администрации СП Совьяки Николаю ГАЛЕНКОВУ выступить перед жителями с ежегодным отчетом о проделанной работе.

В своем докладе Николай Константинович постарался отразить как успехи, так и проблемные моменты поселения, однако в целом его отчет получился вполне оптимистичным.

АКЦЕНТ НА ЖКХ

Как и большинство его коллег, Николай Галенков начал с бюджета прошлого года. По его словам, основной доходной частью Совьяков является земельный налог. По нему с физических лиц удалось получить 18,5 млн рублей - это в три раза больше, чем за предыдущий период. Столь впечатляющих результатов удалось достичь в первую очередь благодаря ежемесячным заседаниям бюджетной комиссии. Возросли налоговые отчисления и с организаций - 22 млн рублей, что на 4 млн больше, чем в 2016 году. В результате доходы муниципального образования составили 47,5 млн рублей, к которым добавились 1,5 млн рублей дотаций.

Что касается расходов, то на содержание администрации потрачено 6,5 млн рублей, куда входят затраты на заработную плату, оплата электроэнергии, транспортировки газа, закупка оборудования и т.д.

Традиционно большие расходы понесла сфера ЖКХ - более 14 млн рублей. Не забыли в Совьяках и о культуре, на нее потрачено 3,9 млн рублей. На эти средства проводилось обслуживание зданий Домов культуры, оплачивалась коммуналка, а также осуществлено строительство пристройки к одному из зданий ДК.

Много работы пришлось выполнить и в плане поддержания в надлежащем состоянии дорожной сети, протяженность которой в поселении составляет 32 км. Значительную ее часть составляют грунтовые дороги. В прошлом году для их отсыпки было вывезено 1,5 тысячи кубометров щебня, и, как признался Николай Галенков, это далеко не те объемы, что планировались изначально.

Тем не менее, ямочный ремонт и подсыпку аварийных участков дорог удалось осуществить в таких населенных пунктах, как Митяево, Совьяки, Сатино, Лучны, Рыжково, Маломахово, Дедюевка, Загрязье, Красное, Бердовка, Бутовка.

- Проблемными остаются дороги на вновь выделенных земельных участках в деревне Сатино, где из 5 км отсыпана где-то половина, - говорит Николай Константинович. - В деревне Красное, а это 4,5 км, пока к отсыпке не приступали. Также есть проблемные участки, связанные с очень сложной разбросанностью населенных пунктов. Например, это Ильино. Сложившаяся старая застройка не позволяет сделать там дороги ввиду того, что подъезд к домам населенного пункта проходит по землям сельхозназначения. Благодаря муниципальному земельному контролю мы начали работать с районом над такими участками. Практически все они находятся у нас на учете, по ним проведена проверка. Я думаю, что к весне будет какой-то результат.

ГАЗ И СВЕТ - НЕДЕШЕВЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Не все просто в СП Совьяки и с газификацией. На сегодняшний день из 27 населенных пунктов голубое топливо есть только в 13. Однако за исключением деревни Ильино основные населенные пункты все-таки газифицированы. Например, недавно газ удалось пустить на улицу Центральную в Куприне, чего местные жители ждали не один год.

- Что касается дальнейшей газификации, то здесь все зависит от того, как будет складываться экономическая ситуация. Это перспектива 2018-25 годов. Проблема еще в том, что когда мы заявляем 100 домов, а фактически подключаются только 5-6, то нас н правильно понимают. Поэтому мы стараемся на сходах объяснить, что подводка газа к дому подразумевает немалые затраты, и люди должны быть к ним готовы. В той же деревне Беницы мы проложили газопровод практически по всем улицам, но подключилось к нему не более 15% домов, - рассказал Николай Галенков.

Что касается ситуации с электроснабжением, то хорошей проверкой для поселения стал недавний снегопад. По словам Галенкова, если в прошлом году после ледяного дождя восстановительные работы начались только на 5-6-е сутки, то на этот раз практически все было нормализовано за 1,5 суток.

Много делается в поселении и в плане благоустройства, на которое в прошлом году израсходовано более 6 млн рублей. Эти деньги пошли в том числе на уличное освещение, Тем не менее, эта тема пока остается актуальной, поскольку большое количество осветительных опор значительно увеличивает нагрузку на скромный бюджет поселения.

- Повесить фонари - это не такие большие затраты. Но вся сложность состоит в оплате электроэнергии. У нас много обращений из деревень о недостаточном освещении. Мы пытаемся объяснять, что если установить фонарь на каждом столбе, то это сильно не повысит его эффективность, и достаточно его вешать хотя бы через одну опору. Но каждый хочет, чтобы фонарь горел именно возле его дома, и жалоб по этому поводу у нас достаточно много, - признался Николай Константинович.

ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ КУЛЬТУРЫ!

Также на территории Совьяков осуществлялось благоустройство по системе инициативного бюджетирования, что позволило заняться установкой детских игровых комплексов. Еще одна немаловажная задача, которая стоит перед администрацией поселения, - «довести до ума» местную футбольную площадку. Сейчас там уже появилась раздевалка, и это позволило сделать объект гораздо более удобным для проведения тренировок и различных турниров. Теперь же Николай Константинович наметил себе в планах установить на прилегающем к полю участке уличные тренажеры.

Другой важной сферой деятельности администрации является коммунальное хозяйство. Николай Галенков обратил внимание прежде всего на водоснабжение, которое хоть и функционирует сегодня во всех населенных пунктах поселения, но качественная питьевая вода на сегодня есть только в деревни Совьяки. В данный момент местные власти вынуждены сами обслуживать водопроводные сети, на что в прошлом году ушло около 2,5 млн рублей. Администрация уже давно бьется над тем, чтобы передать данные объекты на баланс специализированной организации - «Калугаоблводоканалу», однако там пока это делать не спешат.

После завершения отчета жители, по традиции, получили возможность задать своему главе интересующие вопросы. Так, к нему обратились проживающие в деревне Ильино, в котором нет медпункта. Для того чтобы получить необходимую медпомощь, людям приходится ехать в Совьяки или Митяево, что весьма неудобно.

Галенков не стал откладывать эту проблему в долгий ящик и тут же занялся поиском путей ее решения, благо, на отчете присутствовал главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК. Как оказалось, здесь есть два выхода из ситуации - добиваться установки на территории деревни модульного фельдшерско-акушерского пункта или же разместить его в здании расположенного в Ильино бывшего Дома Культуры, правда, прежде его предстоит отремонтировать. Причем сам Николай Константинович придерживается именно второго варианта, тем более что для не самого многочисленного поселения культурных учреждений в СП Совьяки и так достаточно.

- Вопрос с этим ДК стоит с самого первого дня, что я здесь работаю. Если это возможно, то думаю, лучше его реконструировать и сделать там ФАП. Содержать три клуба на 1900 человек, скажу честно, экономически не целесообразно. Поэтому где-то в апреле я готов провести с жителями деревни Ильино сход, где мы обсудим в том числе и этот вопрос, - отметил Николай ГАЛЕНКОВ.

В целом жители, местные депутаты и районные чиновники положительно оценили итоги проделанной командой Николая Галенкова работы и попросили его не сбавлять обороты и в этом году.

Константин ЕРЕМЕНКО

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