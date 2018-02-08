Евгений Гуров призвал ермолинцев «засучить рукава»

Ермолино сегодня является одним из самых сложных и проблемных поселений Боровского района. Поэтому ежегодные отчеты перед общественностью глав местных администраций зачастую получались весьма жаркими.

Нынешнему градоначальнику Евгению ГУРОВУ было вдвойне непросто, ведь мало того, что у жителей всегда хватало вопросов к ермолинским чиновникам, так еще и отчитываться ему пришлось, по сути, за работу своего предшественника - Олега ЗАПОЛЬСКОГО.

Впрочем, мероприятие в итоге получилось позитивным, и собравшиеся люди отнеслись к выступлению Евгения Александровича вполне благосклонно.

ДОХОДЫ ГОРОДА РАСТУТ

Начал Евгений Александрович с информации о бюджете города. Так, в 2017 году он был исполнен на сумму в 117 млн 244 тысяч рублей. Причем собственные доходы в нем составили 50%. Основными финансовыми источниками был налог на доходы с физических лиц (57% объема собственных доходов, что на 36% выше уровня 2016 года), земельный налог (23%), налоги на совокупный доход (8%) и т.д. Общая сумма различных дотаций составила 58 миллионов рублей.

Расходов в прошлом году было на 122 миллиона 419 тысяч рублей. В основном эти средства потратили на такие направления, как благоустройство, ЖКХ, культура и социальная политика.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в городе продолжается активная инвестиционная деятельность. Как отметил Евгений Гуров, ежегодный объем инвестиций составил свыше 8 миллионов рублей.

- Создание благоприятного климата и привлечение новых инвесторов являются главными направлениями совместной работы администрации города, района и правительства области. В 2017 году было подписано соглашение о строительстве кондитерской фабрики на территории города в районе ул. Русиново, - отметил Евгений Александрович.

В промышленном секторе Ермолина сегодня уже функционируют 11 предприятий, некоторые из них продолжают наращивать свои производственные мощности. Также на территории города зарегистрировано 49 малых предприятий и более 200 индивидуальных предпринимателей.

БОЛЬШАЯ РАБОТА

В течение всего года в городе старались поддерживать в соответствующем состоянии сети автодорог, протяженность которых составляет более 37 км. Всего же за прошлый год дорожное полотно ремонтировалось как минимум на 8 улицах, и были сделаны как асфальтобетонное покрытие (ул. Гагарина), так и частичная отсыпка щебнем (ул. Ленина, Мичурина, Заречная и т.д.). Также установлены три остановочных павильона и обустроены две пешеходные лестницы, соединяющие ул. Островского с ул. Ленина. Что касается ямочного ремонта, то всего уложено 1200 кв. м асфальтового покрытия. В этом году данную работу планируют продолжить.

Остается в Ермолине актуальным и вопрос жилищного строительства. За прошлый год здесь введено в эксплуатацию 3047,3 кв. м жилья и предоставлено 38 земельных участков. Кроме того, одна молодая семья получила свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение своего дома, а в этом году в список участников данной программы включены еще три семьи.

Предметом особой заботы властей по-прежнему остается сфера ЖКХ. В частности, были сделаны отмостки по ул. Русиново в домах 234 и 236, инженерное оборудование и кровля в домах 8, 8А по ул. Гагарина и пл. Ленина, д.6 на общую сумму в 17 миллионов рублей. Также осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1600 пог. м. с применением современных материалов.

Много внимания было уделено, в том числе, и благоустройству городского пространства. Для того чтобы этот процесс был более эффективным, в Ермолине создали институт старших по улицам частного сектора. Кроме того, было организовано 10 субботников с участием местных жителей, а также на 480 кубометров ликвидированы стихийные свалки.

В общем, работы за прошлый год было выполнено немало, но это лишь малая часть того, что еще предстоит сделать. Как признался градоначальник, добиться этого можно только общими усилиями.

- Нас ждет большая работа, но мы также рассчитываем и на вашу поддержку и вашу гражданскую инициативу, - обратился к жителям Евгений Александрович.- Несмотря на финансовые трудности, мы должны помнить, что самое время не опускать руки, а засучить рукава. Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит только от нас самих.

Константин ЕРЕМЕНКО

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