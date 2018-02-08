В надежде на большее

Городские поселения готовятся потратить «проектные деньги».

Нельзя сказать, что первые «блины» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Боровском районе оказались комом, но местами они слегка «пригорели». Из этих моментов чиновники сделали выводы и теперь готовы включиться в новый виток реализации проекта за федеральный счет.

В трех городах района уже точно знают, на что потратят обещанные деньги, но надежда на то, что суммы будут увеличены, позволяет мечтать о большем.

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ

В 2018 году Ермолино сделает первый шаг по программе «Формирование комфортной городской среды». У этого города, как и у трех сельских поселений (Кривского, Ворсина и совхоза Боровский), получивших право на благоустройство за средства федерального бюджета, еще нет опыта работы по данному проекту, зато имеется четкий план, на что потратить распределяемые областью деньги.

На благоустройство своего поселения глава администрации Евгений ГУРОВ надеется получить 5 млн рублей. Сразу скажем, не много, учитывая не столько площадь ГП, сколько его состояние. А потому планировать обустройство общественной территории здесь не стали. При этом заметив, что муниципалитет не исключает возможность работ в этом направлении за собственные средства.

Облагораживать будут многострадальные дворы ермолинских домов.

- В плане на 2018 год стоят такие адреса, как Гагарина, 2, 4, 6 и ОПХ, 1, 3. Однако вполне возможно, что этот список будет пополнен. В первую очередь это может произойти в случае увеличения финансирования или экономии на торгах. В этом случае администрация сделает все возможное, чтобы оперативно включить сюда дополнительные объекты, - заверил Евгений Гуров.

ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ

В сравнении со своим коллегой, глава администрации Михаил КЛИМОВ - битый калач. Он уже успел обкатать в своем муниципалитете и «Инициативное бюджетирование», и «Формирование комфортной городской среды», и даже получить за это похвалу областного руководства.

По второму проекту он и на 2018 год составил план работ. На обещанные 14 млн рублей Боровск ожидает существенное преображение дворовых территорий.

- Часть дворов у нас представляет собой смесь грязи и щебенки, а потому мы намерены сделать упор на те участки, которыми жители пользуются массово и ежедневно: дворовые заезды, парковки, тротуары, - делится с «Неделей» Михаил Климов.

Желая сделать больше благоустроенных мест под ногами, администрация в этом году решила отказаться от установки детских площадок и прочих малых форм на программные средства. А вот общественную зону здесь все же надеются профинансировать.

- Нам бы хотелось в 2018 году обустроить аллею в поселке Институт. Она не обновлялась с советских времен. Там еще старый асфальт, фонари. Все это требует замены, поскольку жители активно используют аллею для прогулок. По предварительным подсчетам, ремонт обойдется в 2,8 млн рублей (брусчатка, освещение, лавочки). Но замечу, что выбирать общественную территорию для благоустройства будут наши жители. Для этого у нас установлены ящики для сбора предложений, и решение будет принято, исходя из мнений боровчан.

ДВА ПОВОДА ДЛЯ ВЫБОРА

Сбор идей от активных горожан проходит и в Балабанове. После просеивания всех предложений администрация выберет три основных. 18 марта на всех избирательных участках муниципалитета балабановцы смогут проголосовать не только за своего президента, но и за общественную зону, которую в 2018 году благоустроят на проектные деньги.

К слову, Балабаново ожидает самую большую порцию средств на «Формирование комфортной городской среды» - почти 20 млн рублей. Десять из них планируется направить на общественные территории - на ту, которую выберут жители, и на второй этап сквера на ул. Гагарина. А 10 млн руб., восемь из которых уже подтверждены решением областного руководства, пойдут на благоустройство дворовых территорий.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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