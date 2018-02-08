Родители боровских школьников решили игнорировать региональное министерство образования!

В середине января появилось письмо за подписью министра образования и науки Калужской области Александра АНИКЕЕВА «О проведении праздничных выпускных мероприятий в образовательных организациях в 2018 году». Этот документ, направленный на то, чтобы успокоить родительский гнев, вызвал совершенно обратный эффект.

Ознакомившись с ним, законные представители своих детей в подавляющем большинстве заявили, что они давно выросли, а потому имеют полное право поступать так, как им кажется правильным, а не как это видится на расстоянии, из министерства.

БЕЗ УЧЕТА БОЛЬШИНСТВА

Квинтэссенцией бумаги, изданной 15 января и разосланной по всем образовательным учреждениям, является мысль о том, что школы должны запретить родительским активам организовывать неофициальную часть выпускных праздников как в ресторанах, так и на природе.

Согласно этому посланию, учителя должны строго контролировать, чтобы не было никаких сборов средств на гулянку, организовать выпускные в один день - 23 июня повсеместно, завершить праздник не позднее 23 часов, а утром следующего дня до 10 утра отчитаться по итогам. И да, конечно, приветствуется своевременное информирование Минобрнауки о фактах сбора денег родительскими активами не только на подарки школе и учителям, но и на сами неформальные части торжеств, считая «подобные факты недопустимыми» и требующими «решительного искоренения их проявлений».

Если позволить себе свободный пересказ министерского документа, то чиновники от образования решили, что праздничный ужин, танцы и традиционная встреча первого рассвета взрослой жизни для калужских выпускников лишние. Им вполне хватит официальной церемонии вручения «корочек», переходящей в какое-либо глобальное мероприятие с привлечением сил учреждений культуры и спорта.

Что именно подразумевает под этим предложением министерство (хочется верить, что не кросс выпускников), непонятно, но очевидно, что взрослые люди в «высоких» креслах либо позабыли о своих выпускных вечерах до рассвета, либо имеют личный печальный опыт такого празднования.

В общем, обосновывая свой запрет на радость, автор документа ссылается на родителей, которые жалуются на сбор денег на проведение торжеств. Однако мнения той многочисленной армии мам и пап, желающих сделать выпускной вечер своего ребенка особенным и ярким, в данном документе почему-то не учитывается.

САМИ С УСАМИ

Справедливости ради скажем, что и в Боровском районе нашлись противники выпускных вечеров вне школы. Несколько человек, принявших участие в опросе в соцсетях, считают, что вручения аттестатов и концерта своими силами вполне достаточно. Они согласны с представителями министерства на тот счет, что неформальная часть - это лишь возможность «выпить и покурить несовершеннолетним».

Заведующая районным отделом образования Людмила СИЛАЕВА рассказала, что к ней пока не поступила информация о том, как родители выпускников в школах и детских садах отреагировали на министерскую бумагу. Однако «Неделя» уже располагает мнением части родительского сообщества на данную тему.

На первом в 2018 году общешкольном собрании родителей старшеклассников, состоявшемся в СОШ №1 г. Балабаново, мнение собравшихся разошлось с позицией министра Аникеева. Этим родителям вообще кажется странным, с чего вдруг калужский чиновник решил замахнуться на чужой каравай? Ведь все траты на проведение торжеств, ровно как их организацию, берут на себя родители, добровольно решая подарить своим детям праздник прощания со школой. Уж простит их министр Аникеев, но как, где и за сколько это делать - решать не ему. Подобные вопросы обсуждаются не тайком за углом, а на родительских собраниях, где, как на выборах, побеждает идея большинства.

Вышеупомянутый документ, к слову, не имеет никакого официального статуса, поскольку это не приказ, не рекомендация, не распоряжение, а так - бумага без названия с ценными указаниями и подписью. Но чем бы она не стала впоследствии, родители решили ее попросту не замечать. В конце концов, никакое министерство не может запретить любому родителю за свои честно заработанные деньги отвести своего ребенка в кафе и ресторан, заказать ему аниматора, встретить с ним рассвет и подарить от чистого сердца букет цветов тем, кто долгие годы принимал участие в воспитании и образовании их детей. В конце концов, у нас демократическое государство, в котором права выбора никто не отменял, как, впрочем, и не запрещал собираться больше трех.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»