Ирина Никифоренко: «Нельзя заставить быть волонтером»

Недавно председатель Заксобрания Калужской области Виктор БАБУРИН поднял тему волонтерского движения, для полноценной работы которого необходима законодательная база. Над ней сейчас работают как на федеральном, так и на региональном уровнях, собирая мнения тех, кто знает эту «кухню» изнутри.

Руководитель балабановского волонтерского отряда Ирина НИКИФОРЕНКО привлекает к бескорыстию молодежь города без малого десять лет, и ей есть что рассказать о становлении добровольчества в отдельно взятом муниципалитете и о том, в чем она видит поддержку для бескорыстных помощников со стороны государства.

ШАГ ЗА ШАГОМ

- Ирина Александровна, в Балабанове волонтерское движение появилось относительно давно, и сейчас по стопам вашей организации начинают двигаться в соседних поселениях - в Боровске и Ермолине. Но когда появились первые организованные альтруисты в Балабанове, в районе не с кого было брать пример. Так что стало поводом для появления такого движения и кто стоял у его истоков?

- В 2009 году студенты художественно-графического факультета Балабановского филиала МГГУ имени М.А. Шолохова с педагогом вуза Мариной СОЛДАТЕНКОВОЙ решили перед Новым годом съездить в митяевский детский дом «Забота», чтобы поздравить малышей с праздником, подарить им подарки. Студенты так вдохновились поездкой, что в результате на базе филиала был организован волонтерский отряд. Он просуществовал недолго, поскольку конкретного координатора процесса не было.

В сентябре 2012 года студентов младших курсов филиала пригласили принять участие во Всемирной экологической акции «Сделаем!» по раздельной уборке мусора. Мероприятие получилось не только полезным, но и довольно позитивным, давшим отсчет основанию волонтерского отряда в городе. Постепенно к студентам стали присоединяться и их друзья-школьники, а уровень задач из стен вуза вышел за его рамки: сначала на просторы города, а потом и района.

Летом 2014 года мои пути с филиалом разошлись, а вот с волонтерами - нет. Как я сменила место работы, так и волонтерский отряд сменил свою «базу». Сейчас он действует при Доме культуры.

НЕ ДЛЯ КАЖДОГО

- Изначально добровольчеством были охвачены студенты, то есть взрослая молодежь. Однако сейчас ваша команда порядком помолодела. Какого возраста основная масса волонтёров и не становится ли их меньше?

- На данный момент основная масса волонтеров - это ребята в возрасте от 14 до 18 лет, а также небольшая часть студентов и работающей молодежи. В последние годы, действительно, большого потока желающих нет. Если раньше почти после каждого крупного мероприятия меня заваливали вопросами, как стать волонтером, то сейчас такая активность спала.

- Вероятно, есть и такие случаи, когда ребята просятся в отряд, а потом уходят. С чем это связано?

- В отряде нет постоянного количества волонтеров, и вся работа носит добровольный характер. А так как уровень загруженности с каждым годом у школьников растет, у многих попросту не остается свободного времени на добрые дела даже по выходным.

Вторая причина - «не туда попал». Ярких лимонных ребят (волонтерский отряд работает на мероприятиях в майках «лимонного» цвета, чтобы их каждый мог узнать и обратиться за помощью) трудно не заметить на массовых городских мероприятиях. Всегда жизнерадостные, веселые, слаженно выполняющие свои задачи. И часто приходят в отряд «на красивую картинку». А в процессе работы оказывается, что волонтеры - это не только веселье и танцы, это еще и серьезная работа, требующая серьезности, ответственности и деликатности.

Еще одна причина ухода - рост профессионализма. Большая часть мероприятий, проводимых волонтерским отрядом, носит событийный характер (EVENT-мероприятия), на которых волонтеры не просто преодолевают барьеры общения и повышают свою самооценку, а «набивают руку» и получают опыт анимационной работы. А дальше они устраиваются во всевозможные праздничные агентства, где за полученный опыт они теперь могут получать зарплату. Кстати, в этом случае им помогает волонтерская книжка, где по сути, как и в трудовой, их опыт работы зафиксирован.

- Возможно, не каждый способен отдавать свои силы незнакомым людям, тем более бескорыстно, ведь на самом деле это требует огромных сил, в том числе моральных. Какими чертами характера должен обладать человек, чтобы влиться в ваш коллектив и в работу?

- Как ни странно, в первую очередь необходимо хорошее чувство юмора и готовность к новому. Мой главный принцип жизни: с кем можно вместе смеяться, с тем можно вместе и работать. Хотя вопрос тяжелый. Могу сказать, какой человек не вольется в команду. Практика и опыт доказывают, что в отряде не остаются дети, которых «привели за руку» их родители, которые таким образом то ли хотят социализировать своего ребенка, то ли его воспитать.

- А что происходит с вашими волонтёрами, которые поступают в вузы: помогают ли они в городе, может, в вузах продолжают это дело?

- Насколько мне известно, практически все волонтеры, поступившие в вузы, продолжили волонтерскую практику или вошли в состав вузовского актива в ином качестве. Кто-то вступает в городские или региональные волонтерские движения. Некоторые из них, кто не уехал учиться далеко, по возможности помогают и в родном городе. Часто мне пишут примерно такую фразу: «У нас каникулы. Есть что поработать?»

ПЕРВЫЕ В МИЛОСЕРДИИ

- Работы для ваших «лимонов» в городе и районе хватает, и она высоко оценивается и администрациями, и организаторами мероприятий. Но, помимо похвалы, у балабановского волонтерского отряда есть довольно серьезные награды.

- Да, с 2014 года мы принимаем участие в ежегодном областном проекте по добровольчеству «Важное дело» по профилактике правонарушений, наркомании и асоциальных явлений среди молодежи Калужской области. Суть проекта в том, что за каждое доброе дело присуждается определенное количество баллов. Учитываются различные критерии: количество участников акции и волонтеров, освещение в СМИ, наличие фотоматериала и т. д. Результаты подводятся в канун Нового года.

На протяжении всех лет участия в этом проекте наш отряд неизменно занимает лидирующие позиции в таких номинациях, как «Здоровый образ жизни», «Чистый город», «Безопасная дорога», а за «Милосердие» мы уже три года подряд получаем первое место.

Мы гордимся этими показателями, поскольку наши ребята конкурируют с объединениями, созданными на базе крупных учебных заведений Калужской области.

ПРОДУМАННАЯ ПОДДЕРЖКА

- Несмотря на то, что волонтерство строится на принципе бескорыстия, считаете ли вы, что определенная поддержка со стороны государства должно идти, в том числе и финансовая?

- Конечно, волонтерское движение нуждается и в финансовой помощи. Минимум нужна сезонная спецодежда (жилетки, ветровки, головные уборы). Необходимо разработать систему поощрения. В этом направлении сделан первый шаг в Балабанове. В 2017 году реализован проект городской премии «Созвездие», где чествовали, в том числе, и «золотых» волонтеров года.

Необходимо поставить точку в определении статуса волонтерской книжки, какой вес и ценность она имеет и в каких случаях.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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