Такси на выборы

В ходе проведения выборной кампании Президента Российской Федерации подразделением Госавтоинспекции Боровского района осуществляется комплекс мер по проверке транспортных средств и водителей, привлекаемых к работе избирательными комиссиями. В целях недопущения нарушений законодательства в сфере услуг автомобильным транспортом напоминаем, что осуществление указанного обслуживания регулируется нормами Федерального закона от 08 ноября 2007 года №259-ФЗ.

Согласно российскому законодательству, перевозчиками могут быть только лица, обладающие статусом индивидуального предпринимателя с правом оказания услуг автомобильным транспортом, и обеспечивающие соблюдения положений названного Устава, а также Правил представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года №584.

Госавтоинспекция Боровского района сообщает, что для своевременного проведения необходимых проверочных мероприятий в отношении транспортных средств и водителей, привлекаемых на обслуживание избирательной кампании на территории Боровского района, по автоматизированным системам учета ГИБДД транспортные средства для осмотра и документы, необходимые для управления транспортными средствами, нужно предоставлять в ГИБДД Боровского района по вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00, по средам с 10:00 до 12:00 в г. Балабаново на улицу Московскую, д. 5.

Елена Норская

ГИБДД Боровского района

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