В Балабанове намерены оставить москвичей без воды

Администрация Балабанова собирается нанести сокрушительный удар по «халяве». Таким словом глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ назвал возможность людей набирать воду из колонок, давным-давно установленных на улице Мичурина.

Изначально темы уличного водопровода градоначальник коснулся в разрезе уборки этого частного сектора от снега. Наледь, которая образуется вокруг колонок, мешает качественной очистке проезжей части от снега, поскольку расстояние от дороги до тротуара здесь совсем небольшое.

Однако слово за слово, и Вячеслав Викторович уже перешел на тему экономии. По его мнению, москвичи приезжают в Балабаново, чтобы в свои бутыли набрать воды. Если следовать логике чиновника, то делают они это, вероятно, не зная, что вода в уличные колонки поступает из обычного городского водопровода, следовательно, никакими целебными свойствами и чистотой родниковой воды не обладает. Но это незнание не мешает наносить урон городскому бюджету.

Стоит отметить, что, предложив убрать колонки, Вячеслав Парфенов предложил сначала внимательно изучить: все ли дома частного сектора подключены к центральному водоснабжению и даже предложил «Водоканалу» не наказывать тех, кто «врезался» в сети без разрешения, а оформить их в рамках водной амнистии.

Тем не менее горожане, уже узнавшие о планах градоначальника, не поддержали его. Они считают, что экономить, конечно, нужно, но в ситуации, когда многоквартирные дома остаются без воды в результате аварии, колонки - единственная возможность набрать воды для хозяйственных нужд.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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