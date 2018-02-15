Детский почет

В Калужской области первопроходцем по созданию детской Доски почета три года назад стал Тарусский район, где решили отмечать школьников, отличившихся в учебе, спорте и творчестве. Эту инициативу поддержал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, предложивший другим муниципалитетам позаимствовать опыт.

И вот, на днях в Боровске возле Районного дома культуры была торжественно открыта своя детская Доска почета: шестнадцать персон и два коллектива - творческий и спортивный.

Как рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН, кандидатов в возрасте от 12 до 18 лет предлагали местные общеобразовательные и спортивные учреждения, а также школы искусств. Затем уже специальная комиссия определила из них тех, кто наиболее этого достоин.

- Комиссия в основном отбирала ребят, заявивших о себе на международном и всероссийском уровне. Поэтому приходилось отказывать детям, которые имеют очень много областных грамот, дипломов и наград, - отметил Алексей Васильевич.

Константин ЕРЕМЕНКО

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