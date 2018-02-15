Кто заменит губернатора?

В подведении итогов социально-экономических успехов минувшего 2017 года осталось сделать последний рывок. Из всех руководителей боровских администраций на сегодняшний день о своих успехах перед жителями не рассказали только Илья ВЕСЕЛОВ и Георгий ГУРЬЯНОВ.

Последний из них сделает это 17 февраля в 11.00 в ворсинском ДК. Остается надеяться, что жители сельского поселения оценят заботу чиновников о том, чтобы каждый из них в зимнее морозное утро пришел послушать доклад своего Главы администрации и задать ему вопросы, коих у местных жителей всегда предостаточно.

Глава администрации Боровского района назначил свой доклад на будний вторник - 20 февраля в 17.00 в районном ДК. Время, стоит отметить, не слишком «ходовое» для внимания населения, которое в эти часы только начинает возвращаться с работы. Однако Илье Борисовичу переживать об этом не стоит, поскольку если не к началу, то к концу его доклада боровчане точно подтянутся.

Именно отчет главы администрации района, который вбирает в себя все ранее озвученные успехи восьми поселений и добавляет к ним достижения районного уровня, местные жители используют как трибуну, с которой они могут обратиться со своими проблемами к губернатору Калужской области Анатолию АРТАМОНОВУ.

Первое лицо региона традиционно посещает такие мероприятия во всех районах, что позволяет ему не только дать оценку работе районных администраций, но и подчеркнуть их взаимосвязь с калужским руководством.

На этот визит боровчане уже рассчитывают и готовят свои устные и письменные обращения. Однако приедет ли на этот раз губернатор, точно неизвестно. В кулуарах витает информация о том, что 20 февраля вместо него появится его заместитель, хорошо известный всем экс-глава администрации Боровского района Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Впрочем, передать свои просьбы через него жители района также смогут, учитывая, что при расставании со своим «боровским» креслом Геннадий Станиславович уверял, что, став чиновником областного уровня, с особым вниманием будет относиться к проблемам боровчан.

Впрочем, при любом раскладе у граждан остается возможность как проверить обещание Геннадия Новосельцева, так и попросту придать огласку своей проблеме.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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