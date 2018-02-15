Некуда спешить

Михаил Климов призвал жителей передвигаться по городу не торопясь.

Глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ на днях предстал перед жителями с традиционным ежегодным отчетом. Причем послушать своего градоначальника в Районном доме культуры собралось чуть ли не рекордное для этого мероприятия количество людей.

Как оказалось, столь неожиданный интерес был вызван тем, что многие горели желанием задать Михаилу Павловичу ряд наболевших вопросов. В итоге встреча получилась весьма эмоциональной и дала богатую пищу для размышлений как чиновникам, так и боровчанам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Свой отчет Михаил Климов начал с информации об обращениях людей в администрацию города. Таковых за прошлый год было 1546, еще 180 поступило из государственных органов и вышестоящих организаций. Этот показатель остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году, а вот количество коллективных обращений сократилось в 2,5 раза. В основном людей волновала градостроительная деятельность, предоставление в собственность и уточнение границ земельных участков, вопросы по ведению личного подсобного хозяйства, строительство частных домов, ремонт жилищного фонда, благоустройство и т.д.

- Основной формой работы с обращениями жителей является личный прием, на котором в прошлом году побывали 160 человек. Это дает возможность активнее принимать участие в решении проблем каждого заявителя и оперативно откликаться на нужды граждан, - отметил Михаил Павлович.

Что касается развития города, то, как отметил Климов, в Боровске активно ведется жилищное строительство, и сейчас новостройки появляются практически в каждом районе, а за последние 3 года было построено 4 многоквартирных дома, из них три возведено в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, а в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще один дом на 90 квартир. Также сейчас готовится к сдаче еще один 24-квартирный жилой дом.

ВО БЛАГО

Работает Боровск и курсом инициативного бюджетирования. В частности, по принципу софинансирования с местными жителями была проложена сеть канализаций в трех микрорайонах города протяженностью около 4 км. Данный проект обошелся в 12 миллионов рублей и стал возможен благодаря совместным усилиям жителей, местной администрации и районных властей.

По программе «Создание комфортной городской среды» было благоустроено 3 дворовых территории, а также сквер на ул. Ленина. Не забывают в Боровске также о дорожном хозяйстве, на которое в прошлом году потратили примерно 14 миллионов рублей. Причем особое внимание было уделено созданию тротуаров и, как отметил Михаил Павлович, теперь Боровск стал весьма удобен для пеших прогулок.

- Я считаю, что Боровск - это тихий и спокойный город, по которому нужно передвигаться не торопясь, поэтому, как было обещано жителям, мы установили лежачие полицейские на улицах Коммунистической, Володарского, Калужской, Дзержинского, Латышской и т.д. Но нам нужно будет поработать в этом направлении еще, но, конечно, без перебора, - отметил Михаил Климов.

ПОЧТИ ГЕРОЙ

После того, как отчет был закончен, жители принялись задавать градоначальнику вопросы, которых оказалось немало. Люди интересовались возможностью благоустройства на конкретных улицах, просили отремонтировать электрические сети, жаловались на аварийные отключения света, требовали увеличить работу по санитарной обрезке деревьев, мешающих линиям электропередач, призывали обуздать ночных гонщиков, не дающих горожанам спать, и т.д.

Многие в своих обращениях были весьма эмоциональны. Например, уличком улицы Молокова обратила внимание на плохую очистку дороги, напомнив Климову о том, что на днях она уже обращалась в администрацию с этой проблемой. Правда, Михаил Павлович тут же заявил, что в этот же вечер он побывал на месте и лично убедился в том, что дорога практически полностью расчищена. Причем свой осмотр он совершил в половине двенадцатого ночи. Впрочем, на возмущенную женщину этот поступок не произвел особого впечатления.

- Прям Павка Корчагин. Молодец! - иронично заявила она.

Тем не менее, как отметил присутствующий на отчете глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, сравнение с известным литературным героем не должно смущать Михаила Павловича.

- Я считаю, что это комплимент. Боровск как раз тот город, где мэр не должен сидеть в кабинете. Ему нужно ходить, смотреть и контролировать, - отметил Илья Борисович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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