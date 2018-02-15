15.02.2018

В Балабанове подготовятся к форс-мажору



Недавний снегопад и похолодание стали причинами ряда аварий, которые в разных микрорайонах города оставили жителей без света, воды и отопления. Однако наиболее острой проблемой для чиновников стал 178-квартирный дом № 22 на ул. Гагарина.

Отключение электричества здесь оборвало обычный уклад жизни людей по всем направлениям. Учитывая, что в доме установлены электрические плиты, то домочадцы элементарно не могли даже вскипятить воду на чай, не говоря уже о полноценном приготовлении пищи.

В ожидании устранения аварии на электросетях выйти из сложной ситуации удалось только тогда, когда энергетики привезли в город генератор, от которого и «запитали» дом.

Сделав вывод из случившегося, администрация города приняла решение не надеяться впредь на помощь со стороны, а приобрести в собственность муниципалитета дизель-генератор на 200 кв. Такая незапланированная при формировании бюджета покупка обойдется казне примерно в полтора миллиона рублей. Закупку собираются провести через МУП «МЦОН», на балансе которого и оставят дорогостоящее спасение в случае форс-мажора.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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Последнее обновление - 21:40 15.02.2018
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