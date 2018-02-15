Блинный день

Боровчане готовятся встречать Масленицу.

В воскресенье, 18 февраля, весь Боровский район отметит один из самых любимых, веселых и вкусных праздников - Масленицу. Организаторы мероприятий, которые запланированы во всех поселениях, приготовили своим гостям массу позитива и угощений.

ОБМЕН БЛИНАМИ

Тем, кто решит поучаствовать в народных гуляниях, скучать явно не придется.

В Балабанове провожать зиму будут на площади возле местного ДК. С 11:00 начнут работать развлекательные площадки «Кто умеет веселиться, тот сможет блином и чаем угоститься». Во время интерактива за правильное выполнение заданий организаторы обещают раздавать «блинчики» - жетоны, которые позже можно будет обменять на вполне реальное угощение.

В 12:00 взрослых и детей ожидает театрализованно-игровая программа «Как скоморох веселье искал» с конкурсами и подарками. Не обойдется тут и без песен, танцев и, конечно же, блинов. А завершится все традиционным торжественным сжиганием чучела масленицы.

СЖИГАЯ КАЛОРИИ

В Боровске встречать широкую городскую масленицу будут начиная с 12:00 в городском бору. Здесь будут блинные ряды, массовые хороводы и масленичные игры, веселые конкурсы и призы, катание на снежной горке и на русской тройке и столь всеми любимый «Ледяной столб».

Кроме того, всех жителей районного центра ожидают молодецкие забавы (12:00-15:00), театрализованная концертная программа (12:00-13:30), а на 14:00 запланирован обряд сжигания чучела зимы.

Также на 18 февраля в Боровске составлен план спортивных мероприятий, приуроченных празднику проводов зимы. Так, в 10:00 в ФОКе будет организован Чемпионат Боровского района по настольному теннису среди мужчин и женщин, в 11:00 состоится любительский лыжный забег, в 12:00 - спортивные конкурсы, а в 12:30 пройдет зимний фестиваль ГТО.

ПОДУШКИ К БОЮ

Что касается ермолинцев, то местом их сбора станет площадь перед ДК «Полет». В 10:30 здесь начнется музыкальная открытка, а с 11:00 до 14:00 людей будут развлекать детская театральная студия «Ширма превращений», ансамбли «Бабье лето», «Смородинка», «Музыкальный ларец» и «Ритм».

В программе мероприятий предусмотрена конкурсно-игровая программа, включающая в себя бой подушками, саночные гонки, перетягивание каната, угощение блинами, хоровод с горожанами, сжигание Масленицы. Завершит праздник дискотека «Русские напевы».

Олег ФОМЕНКО

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