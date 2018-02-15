15.02.2018

Балабановцы хотят жить красиво



Две недели отвела администрация Балабанова своим жителям, чтобы они высказали мысли по благоустройству муниципалитета. Этого вполне хватило, чтобы более тысячи горожан предложили свои варианты преображения городских территорий.

 

ПЕРВАЯ ТРОЙКА

Идея этого замысла была в том, чтобы определить три общественно-деловые зоны для дальнейшего воплощения их в жизнь по программе «Формирование комфортной городской среды». В тоге случилось так, что мечты руководства города о строительстве сквера на улице Кооперативной балабановцы услышали и поддержали. Эта идея при подсчете набрала 320 голосов.

Всего на один голос меньше досталось наиважнейшему проекту - строительству тротуара от ул. Боровской до поликлиники с обустройством сквера на «пятачке», где долгие годы таинственный арендатор обещал построить торгово-развлекательный центр.

Два этих проекта, а также сквер за городским ДК, будут вынесены на второй тур голосования, который состоится в день выборов Президента РФ - 18 марта.

На всех избирательных участках разместят эскизные проекты трех объектов, а также ящики для голосования. Набравшее наибольшее количество голосов предложение будет реализовано уже в этом году.

 

ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Среди прочих идей самой популярной стало строительство парка без определенного адреса. Девочка Аня попросила сделать его с аттракционами и даже нарисовала «чертово колесо», взрослые горожане просто хотят место для отдыха с детьми. Удовлетворения этих запросов вполне реально можно ожидать в 2019-2020 гг., на которые запланировано строительство тематического парка на пустыре ул. Лесной.

Установленные ящики для идей многие горожане решили использовать как еще один шанс решить вопросы, вовсе не связанные с федеральной программой. Среди них ремонт тротуаров, установка фонарей и тому подобное. Всего таких «общих» заявок оказалось наибольшее количество - 322. Все их администрация и депкорпус обещали внимательно изучить, чтобы составить план задач на перспективу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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