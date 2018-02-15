15.02.2018

Напряженные отношения



Жители совхоза «Боровский» вновь винят энергетиков в гибели бытовой техники.

В минувшие выходные людей, проживающих в совхозе «Боровский», ждал весьма неприятный сюрприз. Проснувшись от какого-то гула, они обнаружили, что их бытовая техника вышла из строя. Теперь отстаивать свои права и ждать компенсации они намерены в суде.

 

ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ

С самого утра жители улицы Советской подняли настоящий переполох. Еще накануне многие из них обратили внимание на скачки напряжения, однако понадеялись, что это разовый эпизод, тем более что в тот день на сетях проводился очередной ремонт. Однако на следующий день к своему ужасу они обнаружили, что значительная часть их электроприборов сгорела. Люди сразу принялись делиться своей бедой в социальных сетях: у одного «полетел» телевизор, у второго холодильник, у третьего компьютер и т.д.

Кто-то даже сделал замеры мультиметром и утверждает, что зафиксировал в сети 516 вольт! Как справедливо заметили некоторые интернет-пользователи, странно, что при таком напряжении люди попросту не взлетели вверх. Некоторым не помогли даже стабилизаторы, сгоревшие вместе с остальной техникой.

Как рассказал глава администрации СП Совхоз Боровский Антон МАСНЯК, еще в субботу осуществлялись плановые работы по замене ряда столбов ЛЭП возле Вашутина. Линия электропередач была переведена на резерв, после чего уже вечером полтора часа ее переключали назад. В итоге, от скачка напряжения на улице Советской взорвался трансформатор, а в местных магазинах сгорели все холодильники и пострадало в общей сложности около 15 домов. Первым делом жильцы обратились в свою администрацию, где им подробно изложили схему действий.

- Этот порядок уже определен, и люди его уже знают - вызывают электриков, звонят в РЭС, они к ним выезжают, составляют акты и отправляет уведомление в «МРСК Центра и Приволжья». Все однозначно будут судиться, - отметил Антон Александрович.

По его словам, самое главное сейчас правильно составить данные акты, и поэтому лучше привлекать сотрудников РЭС, а не каких-либо «кустарных» специалистов, ведь еще нужно доказать, что порча имущества произошла именно вследствие данной аварии, а это будет сделать не так просто, как кажется. Как признался Масняк, аналогичные случаи судебных тяжб местных жителей к какому-либо восполнению их материальных потерь не приводили.

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ

Однако отчаиваться жителям совхоза все же не стоит.  Как заявляет руководитель  одной из юридических компаний Илья ГОЛОВКО, положительные прецеденты компенсаций в связи с неполадками на электросетях в нашей стране имеются. Поэтому самое главное - получить подтверждение о том, что авария действительно была, зафиксировать факт выведенной из строя техники, а затем установить между этими событиями причинно-следственную связь. Учитывая, что пострадала целая улица, опровергнуть данную логическую цепочку ответчику будет непросто.

- Поскольку это массовое явление, я не думаю, что электросети откажутся выдать документ, который подтвердит, что ремонт действительно проводился. В крайнем случае, будет достаточно показаний свидетелей. Судебная практика говорит о том, что ответчики в данной ситуации признают, что осуществляли эти работы. А дальше энергетики должны будут доказать, что в результате их действий никаких скачков напряжения не было. Затем устанавливалась причинно-следственная связь, и эти дела для людей, как правило, заканчивались положительно, - отметил Илья Владимирович.

Однако повторят ли жители совхоза Боровский успешный российский опыт взыскания ущерба - это еще большой вопрос. Тем более, что, как признался Илья Головко, в нашей области такие судебные разбирательства встречаются нечасто.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Ситуация»

Кому лечение, кому мучение...

Случайность или закономерность?

Торговый муравейник

Что хочу, то ворочу?

Пешеходный тупик

Карнавала не будет...
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 21:40 15.02.2018
15
февраля
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление