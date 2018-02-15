Напряженные отношения

Жители совхоза «Боровский» вновь винят энергетиков в гибели бытовой техники.

В минувшие выходные людей, проживающих в совхозе «Боровский», ждал весьма неприятный сюрприз. Проснувшись от какого-то гула, они обнаружили, что их бытовая техника вышла из строя. Теперь отстаивать свои права и ждать компенсации они намерены в суде.

ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ

С самого утра жители улицы Советской подняли настоящий переполох. Еще накануне многие из них обратили внимание на скачки напряжения, однако понадеялись, что это разовый эпизод, тем более что в тот день на сетях проводился очередной ремонт. Однако на следующий день к своему ужасу они обнаружили, что значительная часть их электроприборов сгорела. Люди сразу принялись делиться своей бедой в социальных сетях: у одного «полетел» телевизор, у второго холодильник, у третьего компьютер и т.д.

Кто-то даже сделал замеры мультиметром и утверждает, что зафиксировал в сети 516 вольт! Как справедливо заметили некоторые интернет-пользователи, странно, что при таком напряжении люди попросту не взлетели вверх. Некоторым не помогли даже стабилизаторы, сгоревшие вместе с остальной техникой.

Как рассказал глава администрации СП Совхоз Боровский Антон МАСНЯК, еще в субботу осуществлялись плановые работы по замене ряда столбов ЛЭП возле Вашутина. Линия электропередач была переведена на резерв, после чего уже вечером полтора часа ее переключали назад. В итоге, от скачка напряжения на улице Советской взорвался трансформатор, а в местных магазинах сгорели все холодильники и пострадало в общей сложности около 15 домов. Первым делом жильцы обратились в свою администрацию, где им подробно изложили схему действий.

- Этот порядок уже определен, и люди его уже знают - вызывают электриков, звонят в РЭС, они к ним выезжают, составляют акты и отправляет уведомление в «МРСК Центра и Приволжья». Все однозначно будут судиться, - отметил Антон Александрович.

По его словам, самое главное сейчас правильно составить данные акты, и поэтому лучше привлекать сотрудников РЭС, а не каких-либо «кустарных» специалистов, ведь еще нужно доказать, что порча имущества произошла именно вследствие данной аварии, а это будет сделать не так просто, как кажется. Как признался Масняк, аналогичные случаи судебных тяжб местных жителей к какому-либо восполнению их материальных потерь не приводили.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ

Однако отчаиваться жителям совхоза все же не стоит. Как заявляет руководитель одной из юридических компаний Илья ГОЛОВКО, положительные прецеденты компенсаций в связи с неполадками на электросетях в нашей стране имеются. Поэтому самое главное - получить подтверждение о том, что авария действительно была, зафиксировать факт выведенной из строя техники, а затем установить между этими событиями причинно-следственную связь. Учитывая, что пострадала целая улица, опровергнуть данную логическую цепочку ответчику будет непросто.

- Поскольку это массовое явление, я не думаю, что электросети откажутся выдать документ, который подтвердит, что ремонт действительно проводился. В крайнем случае, будет достаточно показаний свидетелей. Судебная практика говорит о том, что ответчики в данной ситуации признают, что осуществляли эти работы. А дальше энергетики должны будут доказать, что в результате их действий никаких скачков напряжения не было. Затем устанавливалась причинно-следственная связь, и эти дела для людей, как правило, заканчивались положительно, - отметил Илья Владимирович.

Однако повторят ли жители совхоза Боровский успешный российский опыт взыскания ущерба - это еще большой вопрос. Тем более, что, как признался Илья Головко, в нашей области такие судебные разбирательства встречаются нечасто.

Константин ЕРЕМЕНКО

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