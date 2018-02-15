15.02.2018

В Кривском объявили войну сосулькам



Жители Боровского района продолжают жаловаться на сосульки, до которых у представителей ЖКХ зачастую просто не доходят руки. Свое недовольство по этому поводу пришлось высказать главе администрации района Илье ВЕСЕЛОВУ.

- Такое ощущение, что у нас этой работой вообще никто не занимается, - заявил Илья Борисович.

В частности, его не устроила ситуация в Кривском. Впрочем, глава администрации этого поселения Алексей МАКСИМЕНКО отметил, что работа в данном направлении сейчас ведется достаточно активно. А для того, чтобы жители в этом убедились, Алексей Витальевич даже выкладывает фотографии результатов деятельности коммунальщиков в социальные сети.

- Это позволяет нам иметь с жителями обратную связь, и если людей что-то в этих работах не устраивает, они сразу нам пишут, и мы стараемся это исправить, - заявил Алексей Максименко.

По его словам, на данный момент проблем с сосульками в Кривском уже нет, и все местные управляющие компании предупреждены о необходимости вести с ними самую активную борьбу.

Константин ЕРЕМЕНКО

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Последнее обновление - 21:40 15.02.2018
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