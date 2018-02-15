15.02.2018

Водителей массово проверят на опьянение!



Нарушения правил дорожного движения, такие как игнорирование дорожной разметки, скоростного режима, управление автомобилем и перевозка пассажиров без ремней безопасности, не говоря уже об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, приводят к печальным, а порой и фатальным последствиям. Для пресечения этих и прочих нарушений ПДД личный состав ОГИБДД по Боровскому району проведет серию профилактических мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 15, 16, 19, 20 и 27 февраля будет проводиться рейд «Нелегальный автобус», а в период подготовки к празднованию Дня защитника  - с 16 по 23 февраля, ожидается массовая проверка водителей транспортных средств на состояние опьянения.

Для проверки максимального количества граждан на рулем будут использоваться  обозначенные конусами остановочные секторы. Во время общения с автовладельцами инспекторы ДПС будут обращать внимание на наличие в салоне автомобиля юных пассажиров, перевозимых с нарушением ПДД, а также по визуальным признакам оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т.д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить дальнейшие движение. Поэтому стражи дорог просят с пониманием отнестись к необходимости такой процедуры, которая не займет у остановленного водителя много времени. 

А вот при наличии оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, с ним проведут процессуальные действия в соответствии с законодательством об административных правонарушениях РФ. 

В рамках проведения рейда «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнят водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и об обязательном использовании при перевозке детей специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. Также участникам дорожного движения будут раздаваться листовки и памятки.

Для того чтобы работы у Госавтоинспекции было меньше, а безопасности на дорогах Боровского района больше, сотрудники ГИБДД напоминают: согласно поправкам, вступившим в силу 1 июля 2015 года, водителю, который спустя год после окончания первого срока лишения прав за езду в нетрезвом виде или отказа от медицинского освидетельствования вновь попадется на том же нарушении, будет грозить лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 ч и принудительные работы на срок до двух лет.

Анна КНЯЗЕВА

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