15.02.2018

В Балабанове сменился собиратель долгов



Балабановское МУП «Коммунальные тепловые сети» черепашьим шагом движется к своему концу. Финальную точку в существовании этого предприятия администрация города мечтала поставить еще в прошлом году, однако несобранные долги с населения и юридических лиц за предоставленные ранее услуги отопления сократились не на много. А поскольку терять свои деньги муниципалитет не хочет, то и кончину МУП «КТС» перенесли на 2018 год.

Напомним, что в настоящее время данное предприятие выполняет исключительно роль сборщика долгов, поскольку второй сезон согревает город тепловой концессионер ООО «КЭСК». Поэтому на муниципальном предприятии числятся всего несколько человек, занятых взысканием задолженностей.

На этом поприще за последние два года появился уже третий «коллектор». Первым собрать все до копейки пообещал бывший и.о. главы администрации Евгений ЛЕОНОВ. Однако свое обещание он не сдержал, «перелетев» на новое место работы на так называемом «золотом парашюте», которому позавидовал даже глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Следующим начальником над долгами стал экс-юрист Городской Думы Эльдар АБАСОВ. Однако и его знания тонкостей юриспруденции оказалось недостаточно, чтобы сократить задолженность настолько, чтобы мечта чиновников о закрытии затратного для бюджета МУП сбылась.

Не завершив начатое дело, и этот сотрудник ушел из балабановского КТС, перебравшись на работу в тепловое предприятие Ермолина. Однако его место долго пустовать не стало, и уже на этой неделе в качестве нового взыскателя был представлен действующий депутат Районного Собрания Владимир ЦВЕТКОВ.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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