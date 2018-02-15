Старая «шляпа»

На центральной улице чиновники и «водяные» делят трубу.

Кажется, от проблем в системе водоснабжения и водоотведения Балабаново не избавится никогда. Только ремонтники залатают одну дыру, как свищ появляется в другом месте.

Помимо этого, в муниципалитете имеются и постоянные «нарывы», избавление от которых администрация считает обязанностью местного представительства ГП «Калугаоблводоканал», а там, в свою очередь, как рыбы, сохраняют завидную выдержку.

ВЕСЬ ГОРОД ТЕЧЕТ

В начале недели у руководителей города вновь появились неприятные вопросы к начальнику местных «водяных» Владимиру ПАВЛОВУ. Впрочем, ничего из ряда вон выходящего, просто сменился адрес претензии.

На сей раз замглавы администрации Михаил ИВАНОВ поинтересовался: доколе в центре улицы Лесной будет разрастаться озеро с обледенелой коркой по краям, которое образуется из-за непрекращающейся подпитки водой из люка? Кроме того, чиновник пожелал услышать ответ на вопрос, что делать с этой бедой?

Владимир Анатольевич, который уже «собаку съел» на таких выпадах в свой адрес, совершенно спокойно завил - «весь город течет». Но при этом удовлетворил любопытство чиновника:

- Что делать? Перекапывать улицу.

Однако на последовавший за этим взрывной ответ: «Так перекапывайте», Павлов начал пояснять, что зима - не лучшее время для такого вида работ. В принципе, понять умиротворенность начальника местного участка «Водоканала» можно, поскольку за каждую каплю, пролитую впустую, платит не его организация, а муниципалитет.

ТРУДНОСТИ ГЕОГРАФИИ

По принципу «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец», Владимира Анатольевича попросили прокомментировать судьбу другой утечки на той же улице - рядом в ТСЖ «Лесная». И вообще, может, тут, как в уголовном деле, оба «эпизода» объединять пора?

Поскольку неделей ранее сигнал на этот адрес в «Водоканал» поступал, и его сотрудники с машиной приезжали заглянуть в глубины колодца, из которого бьет «родник», то, вполне ожидаемо, сейчас от Павлова хотели услышать ответ: в чем причина и что с ней делать?

Но оказалось, что работа начальника местных «водяных» заключается в чем-то ином, нежели во владении информацией о результатах работы его сотрудников. А потому в ответ прозвучала длинная тирада о том, что он не обязан знать о каждом порыве и что на них сделали аварийные бригады. Для этого есть прослойка в лице инженеров, которые всю поступившую от рабочих информацию впитывают, но дальше, следуя озвученной логике, в процессе круговорота информации не участвуют.

От этого сам Владимир Анатольевич «поплыл», когда представители СМИ достали его вопросом о «перекопке улицы». Оказалось, он не знает, где географически находится обледенелый порыв, и, следовательно, где он собрался «перекапывать улицу».

Дабы избавить сотрудника «Водоканала» от тяжкого труда знакомства с балабановским ландшафтом, дотошные журналисты попросту показали ему фотографии ледяного озера, сделанные накануне. Однако тут у Владимира Павлова появились подозрения: а его ли это участок?

ПЛОХАЯ ПЕРЕДАЧА

Собственно, сомнения в этом вопросе имеют место быть, поскольку балабановский муниципалитет, передав два года назад ГП «Калугаоблводоканал» все свое «водное» имущество, по факту передал не все. А раз участки с трубами не сменили собственника, значит, принадлежат старому владельцу или числятся бесхозными. Но в данном случае ситуация странная: улица Лесная - старейшая и центральная в городе. Непонятно, как представители «Водоканала» и администрации могут не знать, кому принадлежат трубы, проходящие вдоль неё.

Со своей стороны, Владимир Павлов попросил время на изучение списка переданного «добра» и, перезвонив через несколько часов, сообщил: труба, которую его заставляют ремонтировать, - не его!

- Она не передана на баланс ГП «Калугаоблводоканал». Поэтому вопрос ремонта этого участка мое руководство никогда не согласует. Вы же понимаете, если мы потратим деньги на то, что нам не принадлежит, это будет нецелевое использование средств. Ведь, помимо затрат на замену трубы, «Водоканалу» придется оплачивать работы по благоустройству, то есть заново укладывать на проезжей части асфальтное покрытие, - резюмировал начальник балабановского участка «Водоканала».

Замглавы по горхозу Михаил Иванов, к которому «Неделя» обратилась за его версией принадлежности труб на улице Лесной, такой позиции удивился. По его словам, муниципалитет передал в «Калугаоблводоканал» список бесхозного имущества, на котором ГП обязано как минимум проводить текущий ремонт.

- Эти документы мы направили в Калугу еще месяц назад, - сообщил Михаил Иванов.

Его позицию поддержал и глава города Сергей СУДАКОВ.

- Да, у нас есть сети, которые мы еще не передали, и администрации есть над чем работать. Но это не значит, что «Водоканал» ничего не должен делать сейчас. Трубы, значит, не их, а деньги за воду, по которым она течет, с населения собирают! - возмутился он.

Между тем, администрация вряд ли будет настаивать на том, чтобы Павлов и его команда приступили к раскопкам сейчас, поскольку прекрасно понимает, что впоследствии это приведет к обвалам грунта, что весьма чревато на загруженной автодороге.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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