Боровчане поддержали идею «сбросить всех чиновников» в реку

На прошлой неделе снегопад стал для Боровского района настоящим испытанием. Он нанес свой сокрушительный удар по электроснабжению, попутно повлияв на водоснабжение и отопление. А потому тема уборки муниципалитетов от снежных заносов отошла на второй план.

Однако позже и она привлекла внимание боровчан, которые, оценивая усилия своих администраций и коммунальщиков, разошлись во взглядах на успехи борьбы с последствиями стихии.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

Подводя промежуточный итог борьбы со снежным засильем, глава администрации Илья ВЕСЕЛОВ никого особо не журил, но при этом напомнил коллегам из муниципалитетов, что поднимать центр тяжести и перемещать себя в пространстве родных поселений - их работа. В этой связи он даже поставил в пример главу администрации Балабанова Вячеслава ПАРФЕНОВА и главу города Сергея СУДАКОВА, которые, по словам районного руководителя, постоянно ходили по городу и смотрели, в каком он состоянии.

Какую связь уловил Илья Борисович в стоптанных башмаках балабановских начальников с уборкой снега, жителям города точно не понять. Они и неделю после снегопада продолжали тонуть по щиколотку в снежном месиве дворовых заездов и предельно сбрасывать скорость автомобилей на обледенелых автодорогах.

Выбрать самый заснеженный микрорайон города оказалось непросто. В центре сугробы утопили площадь автовокзала и улицу Лесную, а любимая этими руководителями ул. Дзержинского вообще стонала от отсутствия внимания со стороны снегоуборочной техники. Балабановцы оказались крайне недовольны такой скоростью реакции на снегопад и его последствия. Но на фоне всей этой картины, по известному только ему одному поводу, Вячеслав Викторович официально похвалил ООО «Динас-сервис» за уборку города от снега.

ЛЕДЯНОЙ СТОЛБ

Жители Ермолина выкладывали посты гнева: «Молодёжная 2, Ермолино. Как попасть на ту сторону (например, я хожу туда за продуктами в магазин) с коляской - никто не знает. Вопрос: почему никто ничего не делает?» - вопрошала женщина с грудным ребенком, выкладывая фото узкой протоптанной тропинки, по которой не то что с коляской, самому пройти трудно.

Но особое внимание во время морозов Ермолино привлек к себе обледенелой водонапорной башней, которая выглядела весьма эффектно, но сильно беспокоила местных жителей, боявшихся остаться без воды.

Справиться быстро с этой ситуацией не получилось. Как прокомментировал замглавы Боровского района Алексей СТЕПАНОВ, в связи с возникшими на прошлой неделе неблагоприятными погодными условиями, сотрудники «Калугаоблводоканала» были заняты и не смогли добраться до Ермолина. Проблему удалось решить буквально на днях.

Илья ВЕСЕЛОВ попытался скрыть свое недовольство по поводу такой нерасторопности:

- Я это комментировать не стану. Пусть вам будет стыдно за такую ситуацию, - произнес он.

ВСЕХ ЗА «БОРТ»

Но чувство стыда, как мера в выпивке, - у каждого свое. А потому Боровск дважды засветился на просторах интернета в негативном контексте наплевательского отношения к экологии.

Здесь на весь район прогремела история со сбросом снега в реку Протву. Комментируя эту обнародованную в соцсетях информацию, Илья Веселов потребовал разобраться в произошедшем от главы администрации Михаила КЛИМОВА, на что тот ответил: профилактические беседы проведены, больше такого не повторится.

Однако спустя неделю подрядную организацию вновь застукали с тем же сбросом грязного снега в реку. На это Михаил Павлович заявил, что к таким действиям коммунальщиков понудило небывалое обилие снега.

На это заявление боровчане в соцсетях разразились гневными высказываниями, а один гражданин, нашедший поддержку у других пользователей сети, заявил: «Вынужденной мерой должен быть сброс всех боровских чиновников в нашу речку-вонючку, которую эти суки обещают почистить уже лет 20».

Подводя черту под итогом борьбы со стихией, с чем муниципалитеты, к слову, окончательно не справились, хочется верить, что выводы сделают не только горожане, но и руководители поселений. Причем, сделают это не предвзято, откинув на время любовь к самим себе.

Анна КНЯЗЕВА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»