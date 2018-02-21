Поисковые отряды будут работать по закону

15 февраля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области, во время которой парламентарии успели принять ряд документов, касающихся разных сфер жизни калужан. Среди них - зарплаты врачей и урегулирование работы поисковых отрядов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В первом чтении областные депутаты приняли законопроект «О проведении поисковой работы на территории Калужской области в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества».

Обращаясь к коллегам, руководитель рабочей группы, подготовившей документ, Олег КОМИССАР подчеркнул, что в настоящее время поисковики руководствуются законом, принятым еще в 2000 году. Он сильно устарел. Именно поэтому руководители поисковых отрядов вышли с инициативой разработать новый закон.

От лица поисковиков по данному вопросу высказалась руководитель отряда «Беспокойные сердца» Елена БОРИСОВА.

- Великая Отечественная война оставила трагический след в судьбах миллионов людей. Но сегодня мы сталкиваемся с фактами ненадлежащего отношения к памяти защитников Отечества. Больно, что в ряде стран Европы недостойно относятся к памятникам и мемориалам.

В нашем областном законопроекте определена ответственность органов местного самоуправления, организаций и граждан за сохранность захоронений. Сейчас начинается новый поисковый сезон, и мы должны приступить к работе, имея для этого четкое регламентирование, - отметила она.

Свою поддержку законопроекта также выразил заместитель руководителя Калужской городской общественной организации «Патриот» Александр ПЛЮЩАЙ.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул:

- Мы приближаемся к двум очень важным датам. Это 75 лет со дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков и 30-летие зарождения поискового движения. Поисковая работа велась и раньше, но именно в 1988 году здесь, на Калужской земле, прошел первый слет поисковиков, и началась системная работа.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

В ходе заседания сессии депутаты утвердили соглашения о предоставлении бюджету Калужской области кредитов из федеральной казны. Напомним, что в прошлом году президентом РФ была инициирована программа по реструктуризации бюджетных кредитов. Инициатива главы государства позволяет Калужской области в 2018-2019 годах высвободить дополнительно 15,7 млрд рублей.

Депутатами принят также закон о смягчении требований к инвесторам, претендующим на получение льгот по налогу на имущество. В частности, на 2018-2019 годы требование к уровню среднемесячной заработной платы для применения льготы снижено с пятикратной до четырехкратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

ВРАЧАМ УВЕЛИЧИЛИ ОКЛАД

Также депутаты внесли изменения в закон "Об установлении системы оплаты труда работников государственных архивных учреждений Калужской области". Теперь оклады работников будут составлять 50-55 процентов от общей суммы оплаты труда, 10-15 процентов - выплаты компенсационного характера, оставшаяся часть - выплаты стимулирующего характера с учетом показателей эффективности деятельности за соответствующий период.

Внесены изменения и в региональный закон "Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения". Они направлены на формирование гарантированной части заработной платы. В частности, оклады работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих и обеспечивающих медицинские услуги, увеличены на 66%.

Комментируя принятое решение, Виктор Бабурин подчеркнул:

- Мы продолжаем работу по реализации майских указов президента и приводим в соответствие с дорожными картами зарплаты работников бюджетных учреждений.

Кроме того, внесены изменения и в региональный закон "О ветеранах труда...". Теперь при установлении этого звания будет учитываться юбилейная медаль "70 лет Калужской области", которой в настоящее время награждены 284 человека.

Наталья ГРИДИНА

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