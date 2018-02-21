21.02.2018

Поисковые отряды будут работать по закону



15 февраля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области, во время которой парламентарии успели принять ряд документов, касающихся разных сфер жизни калужан. Среди них - зарплаты врачей и урегулирование работы поисковых отрядов.

 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В первом чтении областные депутаты приняли законопроект «О проведении поисковой работы на территории Калужской области в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества».

Обращаясь к коллегам, руководитель рабочей группы, подготовившей документ, Олег КОМИССАР подчеркнул, что в настоящее время поисковики руководствуются законом, принятым еще в 2000 году. Он сильно устарел. Именно поэтому руководители поисковых отрядов вышли с инициативой  разработать новый  закон.

От лица поисковиков по данному вопросу высказалась руководитель отряда «Беспокойные сердца» Елена БОРИСОВА.

- Великая Отечественная война оставила трагический след в судьбах миллионов людей. Но сегодня мы сталкиваемся с фактами ненадлежащего отношения к памяти защитников Отечества. Больно, что в ряде стран Европы недостойно относятся к памятникам и мемориалам.

В нашем областном законопроекте определена ответственность органов местного самоуправления, организаций и граждан за сохранность захоронений. Сейчас начинается новый поисковый сезон, и мы должны приступить к работе, имея для этого четкое регламентирование, - отметила она.

Свою поддержку законопроекта также выразил заместитель руководителя Калужской городской общественной организации «Патриот» Александр ПЛЮЩАЙ.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул:

- Мы приближаемся к двум очень важным датам. Это 75 лет со дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков и 30-летие зарождения поискового движения. Поисковая работа велась и раньше, но именно в 1988 году здесь, на Калужской земле, прошел первый слет поисковиков, и началась системная работа.

 

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

В ходе заседания сессии депутаты утвердили соглашения о предоставлении бюджету Калужской области кредитов из федеральной казны. Напомним, что в прошлом году президентом РФ была инициирована программа по реструктуризации бюджетных кредитов. Инициатива главы государства позволяет Калужской области в 2018-2019 годах высвободить дополнительно 15,7 млрд рублей.

Депутатами принят также закон о смягчении требований к инвесторам, претендующим на получение льгот по налогу на имущество. В частности, на 2018-2019 годы требование к уровню среднемесячной заработной платы для применения льготы снижено с пятикратной до четырехкратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

 

ВРАЧАМ УВЕЛИЧИЛИ ОКЛАД

Также депутаты внесли изменения в закон "Об установлении системы оплаты труда работников государственных архивных учреждений Калужской области". Теперь оклады работников будут составлять 50-55 процентов от общей суммы оплаты труда, 10-15 процентов - выплаты компенсационного характера, оставшаяся часть - выплаты стимулирующего характера с учетом показателей эффективности деятельности за соответствующий период.

Внесены изменения и в региональный закон "Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения". Они направлены на формирование гарантированной части заработной платы. В частности, оклады работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих и обеспечивающих медицинские услуги, увеличены на 66%.

Комментируя принятое решение, Виктор Бабурин подчеркнул:

- Мы продолжаем работу по реализации майских указов президента и приводим в соответствие с дорожными картами зарплаты работников бюджетных учреждений.

Кроме того, внесены изменения и в региональный закон "О ветеранах труда...". Теперь при установлении этого звания будет учитываться юбилейная медаль "70 лет Калужской области", которой в настоящее время награждены 284 человека.

Наталья ГРИДИНА

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