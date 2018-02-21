Кривчан шокировали счетами на холодную воду

Некоторые жители деревни Кривское, получив на этой неделе квитанции об оплате коммунальных услуг, отказались верить своим глазам. В квитанциях за потребление холодной воды были указаны суммы чуть ли не в 10 тысяч рублей. Даже если бы они устроили в своих квартирах бассейн, то вряд ли бы смогли потратить такое количество воды.

Как рассказал глава администрации сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО, ошарашенные люди обратились в выставившую данные счета компанию «Коммунальные сети Кривского», где им объяснили это некой технической ошибкой, пообещав сделать перерасчет.

- Жители с платежками приходили к нам тоже, и мы им посоветовали обратиться на всякий случай в прокуратуру, - пояснил Алексей Витальевич.

Тем не менее, в администрации Кривского собираются со своей стороны также попросить прокуратуру подключиться к решению этого вопроса, чтобы правоохранители взяли эту проблему на контроль.

Впрочем, как признался заместитель прокурора Боровского района Андрей ГОРЕЛОВ, курирующий сферу ЖКХ, пока жалобы, связанные с кривским инцидентом, к нему не поступали - ни от жителей, ни представителей власти. При этом если случаи выставления ошибочных счетов действительно имеют место быть, то Андрей Сергеевич призвал людей не стесняться и идти за помощью, в том числе в его ведомство, даже если затем это окажется не в компетенции прокуратуры.

- Мы открыты для обращений. Но вопрос заключается в том, в чьей это будет компетенции - нашей или ГЖИ, поскольку вопросы платы за холодное водоснабжение находится именно в их ведении. Понять это зачастую можно уже после получения конкретного заявления от гражданина. В любом случае, если возникают такие ситуации, то можно составить письменные обращения и в ГЖИ, и к нам, чтобы мы могли начать проверку или организовать ее компетентными органами, - рассказал Андрей Сергеевич.

Что ж, даже если никто из пострадавших жителей Кривского так и не дойдет до прокуратуры, то нашу публикацию тоже вполне можно считать сигналом для начала соответствующей проверки надзорных органов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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